WDR Westdeutscher Rundfunk

Doc Esser – Ich will hundert werden!

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Ewige Jugend und Gesundheit – ein Traum zum Greifen nah? Doc Esser auf der Reise in die Zukunft unserer Gesundheit – oder besser gesagt in die Gegenwart!?

Doc Esser geht in der Sendung „Ich will hundert werden“ (7. November, WDR Fernsehen) der Frage nach, wie sich die eigene Lebenserwartung wirklich verlängern lässt – am liebsten bis 100 Jahre!

Im Kölner Max Planck Institut erfährt er, was mit Fliegen bereits funktioniert: Länger leben durch Intervallfasten! Das will er ausprobieren. Mit Hilfe der Drillinge Isabel, Steffi und Yvonne aus Wuppertal testet Doc Esser, welche Ernährungsweise auch das menschliche Leben verlängern könnte.

Der Doc trifft Biohacker und Altersforscher und fragt sie, was geistige und körperliche Fitness bis ins hohe Alter garantiert. Er spricht mit dem amerikanischen Tech-Millionär Bryan Johnson, der besessen davon ist, mit Hilfe modernster Medizin den eigenen Alterungsprozess aufzuhalten. Aber: Hilft das wirklich? Und: Was können wir selbst davon umsetzen?

Besuch bei 101-jährigem Model

Gibt es Pillen, die uns länger leben lassen? Doc Esser probiert es kurzerhand selbst aus. Und er fragt diejenigen, die es wissen müssen: Sechs rüstige Senioren und Seniorinnen verraten ihre Geheimrezepte für ein langes Leben. Darunter auch das älteste Bikinimodel der Welt: Ruth Megary, die mit 101 Jahren immer noch aktiv am Leben teilnimmt.

Die Sendung läuft im WDR Fernsehen am Donnerstag, 7. November 2024, um 20:15 Uhr und ist am selben Tag auch in der ARD Mediathek verfügbar. „Doc Esser – Ich will hundert werden“ ist ein Film von Marc Rosenthal. Redaktion: Jörg Gaensel und Anne Schneider.

Weitere interessante Angebote rund um den Themenschwerpunkt „Länger leben“ werden von ARD Gesund ‑ unter der Federführung des NDR ‑ in der ersten Novemberwoche präsentiert. So geht es im ARD Gesundheitsmagazin „Visite“ um die Frage, warum die Lebenserwartung hierzulande rückläufig ist und was man dagegen tun kann (NDR Fernsehen, 05.11.2024, 20:15 Uhr). Im SWR-Magazin „Doc Fischer“ greift Ärztin Julia Fischer das Thema Altern auf und untersucht Anti-Aging-Trends (SWR Fernsehen, 06.11.2024, 20:15 Uhr). Weitere Angebote rund um das Thema Gesundheit gibt es außerdem bei ARD Gesund unter www.ardgesund.de.

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell