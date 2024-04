Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH: Was es über den Beruf des Copywriters zu wissen gilt

Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH

Die Copywriter Lobna und Michael Schafhauser blicken auf eine erfolgreiche Karriere in ihrem Business zurück und genießen mittlerweile seit geraumer Zeit das Privileg örtlicher, zeitlicher und finanzieller Freiheit. Ferner haben sie als Geschäftsführer der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH ein Konzept entwickelt, das angehende Texter dabei unterstützt, erfolgreich als Copywriter durchzustarten. In diesem Artikel erläutern die Experten, was Copywriting eigentlich ist, welche Verdienstmöglichkeiten bestehen und wie man sich in der Branche einen Namen macht.

Viele Menschen träumen davon, ein selbstbestimmtes Leben zu leben und ihren Arbeitsalltag frei zu gestalten. Eine Tätigkeit, die dabei vermehrt in den Fokus rückt, ist die des Copywriters. So scheint die Ausgangssituation für zahlreiche Anfänger in dieser Branche zunächst verlockend: Die erforderlichen Investitionen fallen vergleichsweise gering aus, die Tätigkeit kann ortsunabhängig ausgeübt werden und ist nicht auf gängige Bürozeiten angewiesen. Die anfängliche Motivation ist bei etlichen Einsteigern in das Geschäft des Werbetextens hoch und geht häufig mit überzogenen Erwartungen einher. Doch die irrige Annahme, das Handwerk des Copywritings ließe sich einfach über Nacht erlernen, führt immer wieder zu herben Enttäuschungen. "Um als Texter erfolgreich zu sein, ist es entscheidend, die Prinzipien des Copywritings zu verstehen, da Unternehmen auf die Professionalität der Texte angewiesen sind", erklären Lobna Schafhauser und Michael Schafhauser von der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH.

"Copywriting ist die Kunst, Texte zu verfassen, die Leser zu einer bestimmten Handlung bewegen", fügen die Experten hinzu. Deswegen haben sie ein Coaching-Programm ins Leben gerufen, in dem Teilnehmer lernen, wie sie effektive Texte verfassen und sich als erfolgreiche Copywriter am Markt positionieren. Das Angebot der Experten richtet sich dabei auch an fortgeschrittene Werbetexter, die ihre Kundengewinnung ausweiten und Umsätze steigern möchten. Lobna Schafhauser verfügt über eine umfangreiche Expertise im Marketing- und Verkaufsbereich, während Michael Schafhauser sein technisches Fachwissen in die Kooperation einbringt. Gemeinsam sind die beiden Copywriter vor sieben Jahren in die Selbstständigkeit gestartet und haben sich durch Onlinewerbekampagnen im Dienstleistungsbereich einen Namen gemacht. Mittlerweile genießen sie als Texter ein ortsunabhängiges Leben und konnten bereits zahlreichen Menschen durch ihr Coaching-Programm dabei helfen, denselben Lebensstandard zu erreichen. Welches Wissen zur Erlangung dieses Erfolges unerlässlich ist und wie der Start in die neue Freiheit des Copywritings gelingen kann, führen Lobna Schafhauser und Michael Schafhauser im Folgenden aus.

Copywriting - Was ist das eigentlich und was muss man als Texter mitbringen?

Um einen Leser zu einer bestimmten Handlung zu bewegen, gilt es zunächst, das Ziel des Textes zu definieren. Die Optionen gestalten sich in der Regel vielfältig und schließen unterschiedliche Aktionen mit ein: das Klicken eines Links, die Registrierung für einen Newsletter oder der Kauf eines Produktes. Die Form des Copywritings hängt von der jeweiligen Handlung ab, die provoziert werden soll. Das Direct-Response-Verfahren möchte den Leser unmittelbar zu einer Aktion anregen, während das Brand-Copywriting primär auf die Steigerung der Markenbekanntheit abzielt. Dabei ist die Technik des Copywritings tief in der Marketingwelt verankert und wurde durch die Digitalisierung kontinuierlich weiterentwickelt. Seine Wurzeln hat das Copywriting in den USA, wo die kommerzielle Nutzung von Plakatwerbung seit beinahe hundert Jahren praktiziert wird.

Das Ziel eines Textes besteht darin, den Leser zu einer Handlung zu bewegen, wozu ein tiefes Verständnis psychologischer Muster erforderlich ist. Als Copywriter gilt es also in erster Linie zu verstehen, wer die eigene Zielgruppe eigentlich ist, wie sie spricht und welche Bedürfnisse sie mitbringt. Ein guter Copywriter weiß, warum Menschen Entscheidungen treffen und kann diese durch treffende Formulierungen beeinflussen. Des Weiteren benötigen erfolgreiche Texter ein Verständnis für die strukturellen Elemente eines Werbetextes und sind außerdem bereit, sich stetig weiterzubilden.

Finanzielle Aussichten

Die Verdienstmöglichkeiten im Copywriting sind sehr variabel und abhängig von der investierten Zeit, der Berufserfahrung und dem jeweiligen Fachgebiet. Neulinge können in der Regel mit einem Einstiegsgehalt von 1.500 bis 2.000 Euro rechnen. Für erfahrene Copywriter gilt ein Monatseinkommen von bis zu 25.000 Euro als realistisch. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sind jedoch weitere Steigerungen ohne die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter nicht zu leisten. Grundsätzlich gilt: Die tatsächlichen Verdienstmöglichkeiten stehen in einem direkten Verhältnis zu der Fähigkeit, messbare Ergebnisse für Unternehmen zu liefern. Erfolge im Copywriting beruhen somit auf einem hohen Maß an Disziplin und Hingabe und stellen sich auch bei großer Motivation nicht über Nacht ein. Demzufolge eignet sich der Beruf hauptsächlich für diejenigen, die langfristige Ziele verfolgen und weniger den Wunsch hegen, eine schnelle Geldquelle aufzutun.

Wie startet man ins Copywriting-Business?

Das Handwerk des Copywritings kann systematisch erlernt werden. Zunächst sollten Interessierte die Grundlagen beherrschen. In einem nächsten Schritt ist es empfehlenswert, sich spezielle Schreibtechniken anzueignen und die Strukturen erfolgreicher Werbetexte zu verstehen. Dies gelingt am besten durch Praxis und das Sammeln von Erfahrungswerten. Über das Verfassen von Texten für Testkunden beziehungsweise die Realisierung eigener Projekte können angehende Copywriter erste Kenntnisse im Business erwerben.

Während ein Selbststudium in diesem Fall zwar verlockend klingt, birgt es auch das Risiko, Dinge misszuverstehen und ineffizient zu lernen. Stattdessen sollten Interessierte auf die Unterstützung durch erfahrene Coaches oder Mentoren wie Lobna und Michael Schafhauser setzen. Sie helfen nicht nur dabei, Fallstricke zu vermeiden, sondern geben den Teilnehmern ihrer Coachings alles nötige Wissen an die Hand, um schnell auf Erfolgskurs zu gelangen. "Mit der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH wollen wir zur Anlaufstelle Nummer eins zum Thema Copywriting im deutschsprachigen Raum werden. Wir haben bereits mit über 700 Copywritern zusammengearbeitet - unsere Mission besteht darin, noch vielen weiteren Menschen dabei zu helfen, erfolgreich im Copywriting durchzustarten und sich die Freiheiten zu ermöglichen, die sie sich schon immer gewünscht haben", so Michael Schafhauser abschließend.

