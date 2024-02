Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH

Effektives Copywriting: Wie setzt man sich richtig mit seiner Zielgruppe auseinander

Bild-Infos

Download

Windorf (ots)

In der digitalen Welt, in der die richtige Kommunikation Marken machen oder brechen kann, bieten Lobna und Michael Schafhauser, erfahrene Copywriting-Experten, eine unverzichtbare Anleitung zur effektiven Zielgruppenanalyse. Ihr Programm richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene im Copywriting, die lernen möchten, wie man sich tiefgehend mit der Zielgruppe auseinandersetzt, um maßgeschneiderte Inhalte zu erstellen. In diesem Artikel verraten sie, wie individuelle Gespräche mit Kunden, die Analyse von Wettbewerbern und der Einsatz von KI die Grundlage für überzeugende Texte bilden können.

Der Markt für Copywriting befindet sich in einem stetigen Wandel, geprägt durch die fortschreitende Digitalisierung und die zunehmende Bedeutung von Content-Marketing. Unternehmen aller Größen erkennen mehr und mehr den Wert überzeugender Inhalte, um ihre Zielgruppen effektiv zu erreichen und an sich zu binden. Dies hat zu einem verstärkten Bedarf an qualifizierten Copywritern geführt, die nicht nur verkaufen, sondern auch Geschichten erzählen können, die die Markenidentität stärken und den Kundenwert erhöhen. Zudem stehen die meisten Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Botschaften zielgerichtet und wirkungsvoll zu kommunizieren, um innerhalb von Sekunden von sich zu überzeugen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt hier in einer tiefen Verbindung zur Zielgruppe. "Wenn ein Copywriter die wahren Bedürfnisse der Zielgruppe nicht erkennt und adressiert, bleiben seine Botschaften ungehört", erklären Lobna und Michael Schafhauser von der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH. "Die Konsequenzen sind verpasste Chancen im Markt und enttäuschte Auftraggeber."

"Wer als Copywriter erfolgreich sein will, muss sich daher aktiv mit den Wünschen und Bedürfnissen der Zielgruppe auseinandersetzen", so die Copywriting-Experten weiter. "Der Schlüssel liegt im Zuhören - ein Prinzip, das in unserer Arbeit zentral steht." Ihre jahrelange Erfahrung und der erfolgreiche Aufbau eines Copywriting-Business qualifizieren Lobna und Michael Schafhauser als Mentoren in diesem Feld. Mit der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH geben sie ihr Wissen heute an angehende Copywriter weiter. Dabei vermitteln sie ihnen alle Kompetenzen, die es braucht, um in kurzer Zeit selbstständig durchzustarten und beeindruckende Umsätze zu erzielen. Ihr ist es, durch authentisches und zielgerichtetes Copywriting eine Brücke zwischen Unternehmen und ihrer Zielgruppe zu bauen.

Die Bedeutung von direktem Kontakt zur Zielgruppe

Die Grundlage jeder erfolgreichen Zielgruppenanalyse ist der direkte Kontakt: Aus diesem Grund raten Lobna und Michael Schafhauser dazu, von Auftraggebern den Zugang zu fünf bis zehn Kunden zu erbitten, um diese tiefgehend zu befragen. Fragen wie "Was hält dich nachts wach?" oder "Warum hast du deine Ziele noch nicht erreicht?" ermöglichen es, ein erstes Verständnis für die Zielgruppe zu entwickeln. Diese Methode bringt Licht in die tatsächlichen Bedürfnisse und Herausforderungen der Kunden.

Wettbewerbsanalyse und der Einsatz von KI

Eine umfassende Analyse dessen, was die Konkurrenz erfolgreich macht, bietet eine weitere Ebene des Verständnisses für die Zielgruppe. Wer beispielsweise die Kommunikation der Marktführer auf deren Webseite oder in deren Werbeanzeigen unter die Lupe nimmt, kann weitere wertvolle Erkenntnisse für die eigene Arbeit gewinnen. Sind dort beispielsweise Muster in Bezug auf das Wording zu erkennen, macht es Sinn, dieses auch für die eigenen Texte einzubeziehen und Keywords aufzugreifen.

Darüber hinaus kann eine gezielte KI-Recherche weitere Informationen über die Zielgruppe liefern. Durch gezielte Fragen wie "Wonach googelt diese Zielgruppe oder welche Bücher liest sie?" lassen sich direkte Rückschlüsse zu den Bedürfnissen der Zielgruppe ziehen. Im Bestfall sollte man die KI dazu bringen, die tiefsten Ängste, Sorgen und Gefühle der Zielgruppe zusammenzufassen. "Im Kern sollte man als Copywriter immer in der Lage sein, einen perfekten Tagebucheintrag von seiner Zielgruppe zu schreiben. Nur mit einem so tiefgehenden Verständnis lassen sich Texte erstellen, die wirklich mit der Zielgruppe resonieren", so Michael Schafhauser abschließend.

Sind Sie bereit, Ihre Copywriting-Kenntnisse auf das nächste Level zu heben und eine unüberbrückbare Verbindung zu Ihrer Zielgruppe aufzubauen? Dann melden Sie sich jetzt bei Lobna und Michael Schafhauser und vereinbaren Sie einen Termin, um sich unverbindlich beraten zu lassen!

Original-Content von: Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell