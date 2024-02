Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH

Copywriter verrät die 5 größten Fehler, die Werbetexte zu einer Nullnummer machen

Windorf (ots)

Werbung ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens, doch viele Kampagnen scheitern aufgrund von ausschlaggebenden Fehlern in den Werbetexten: Von unklaren Botschaften bis hin zu mangelnder Zielgruppenansprache - die Liste der Fehlerquellen ist lang und kostspielig.

"Viele Werbetexte scheitern daran, dass sie entweder zu allgemein formuliert sind oder die spezifischen Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe ignorieren", erklärt Lobna Schafhauser, Werbetexterin und Agenturinhaberin. "Und das, obwohl die Digitalisierung so schnell voranschreitet und Werkzeuge wie ChatGPT unterstützen können", erklärt ihr Geschäftspartner Michael Schafhauser. In diesem Artikel verraten sie die 5 größten Fehler im Werbetexten - und wie man es besser machen kann.

Fehlende Ausrichtung auf die Zielgruppe

Erfolgreiche Werbebotschaften beinhalten Lösungen für die Alltagsprobleme der Zielgruppe und sprechen deren Wünsche und Bedürfnisse direkt an. Dafür müssen diese allerdings bekannt sein. Ein Copywriter, der sich nicht auf die Herausforderungen konzentriert, die die potenziellen Kunden des beworbenen Produkts bewältigen müssen, sondern stattdessen ausschließlich die Eigenschaften der Ware anpreist, wird mit dieser Vorgehensweise keinen Erfolg haben. Solche Werbebotschaften können ihre Wirkung nicht entfalten, weil sich die Zielgruppe nicht persönlich angesprochen fühlt.

Keine Anpassung der Sprache an die Zielgruppe

Jede Personengruppe nutzt ihre eigene Sprachvarietät. Das können bestimmte Ausdrücke oder Wortstellungen sein oder die Komplexität des Satzbaus betreffen. Ein guter Copywriter weiß, wie die Zielgruppe, die er erreichen möchte, spricht, und passt seine Ausdrucksweise an die der Kunden an. Dadurch vermittelt er den Eindruck, dass er einer von ihnen ist und ihre Wünsche, Bedürfnisse und Herausforderungen tatsächlich kennt. Zu viele Fachbegriffe hingegen führen zum Gegenteil und wirken meist eher abschreckend. Fachsprache kann also innerhalb mancher Branchen oder Fachgemeinschaften als Zeichen von Expertise gelten, aber auch eine Barriere für die Kommunikation darstellen, wenn sie von Nicht-Experten gelesen wird.

Zu viele oder gar keine Handlungsaufforderungen

Jede gute Werbebotschaft beinhaltet als zentrales Element eine Handlungsaufforderung für den potenziellen Kunden. Das kann die Aufforderung sein, einen Artikel zu kaufen, sich in einen Newsletter einzutragen oder weitere Informationen anzufordern. Diese Handlungsaufforderung bezeichnet man in der Fachsprache als "Call-to-Action" oder kurz CTA. Mithilfe von handlungsorientierten Verben und einem Gefühl der Dringlichkeit kann durch einen CTA die Effektivität von Werbebotschaften deutlich gesteigert werden. Enthalten sie jedoch zu viele Aufforderungen, führt dies zu Verwirrung und bewirkt das Gegenteil. Besser ist eine klare, fokussierte Botschaft mit einer einzigen, starken Handlungsaufforderung.

Fehlende Strukturierung des Textes

Werbetexte sind meist kurz und knackig. Gerade deshalb ist es enorm wichtig, dass sie eine für den Kunden nachvollziehbare Struktur haben. Bewährt hat sich ein Schema, das mit der Ist-Situation der Kunden beginnt, deren alltägliche Probleme herauskristallisiert und anschließend die Lösung, die auf dem beworbenen Produkt beruht, präsentiert. Auf diese Weise wird der Nutzen der Ware in den Mittelpunkt gestellt und gleichzeitig mit den Bedürfnissen der Zielgruppe verbunden.

Fehlender Social Proof

Unabhängig von der Qualität der Werbetexte sollten Copywriter die Wirkung von Social Proof nicht unterschätzen. Darunter versteht man das Phänomen, dass Menschen häufig instinktiv Empfehlungen und Beurteilungen anderer Menschen folgen. Durch die Veröffentlichung von authentischen Kundenbewertungen oder Erfolgsgeschichten können Werbetexter ihre Glaubwürdigkeit erhöhen und ihre Professionalität unterstreichen. Das wirkt sich wiederum positiv auf die Konversionsraten des Texters aus.

Über Lobna und Michael Schafhauser:

Lobna und Michael Schafhauser sind als Copywriter tätig und vermitteln seit einigen Jahren ihr Wissen und Können in diesem Bereich. Mit ihrem Programm ermöglichen sie es Menschen ohne Vorkenntnisse oder besonderes Talent, die Fähigkeit des Copywritings zu erlernen und sich ein erfolgreiches Business als Werbetexter aufzubauen. Auch Fortgeschrittene profitieren von ihrem Angebot, indem sie lernen, wie sie automatisiert und planbar Kunden gewinnen und ihre Umsätze steigern können. Lobna und Michael Schafhauser haben sich ihren Traum von finanzieller Freiheit durch die nebenberufliche Selbstständigkeit erfüllt und teilen nun ihr Wissen und ihre Erfahrung, um anderen dabei zu helfen, das Gleiche zu erreichen. Weitere Informationen dazu unter: https://www.michaelschafhauser.com/copywriting-ausbildung

Original-Content von: Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell