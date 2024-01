Münch Energie

Münch Energie: Einladung zur Internationalen Grünen Woche Berlin

Berlin (ots)

19.- 28. Januar 2024 - Erlebnisbauernhof - Halle 3.2, Stand 101

Energie und Landwirtschaft sind zwei elementare Grundpfeiler unseres heutigen Wohlstandes. Jedoch hat sich in den vergangenen Jahren unser aller Blick darauf verändert. Wir müssen Lösungen finden, die uns langfristig unsere Unabhängigkeit sichern und stabil für die Zukunft aufstellen - TierwohlPV ist eine davon!

Münch Energie ist aus 350jähriger, landwirtschaftlicher Tradition gestartet. Heute installieren wir mit unseren Systemlösungen jährlich rund ein halbes Atomkraftwerk - an grüner und günstiger Energie. Wir sind ein leistungsstarker Energiedienstleister & Versorger, mit dem Fokus auf ganzheitliche Kombikraftwerke, die auch die Landwirtschaft miteinschließen.

Was das für uns bedeutet, möchten wir Ihnen auf unserem Stand der Münch Energie auf dem Erlebnisbauernhof der Internationalen Grünen Woche in Halle 3.2, Stand 101 zeigen. Sie werden hier erstmalig sehen, was für uns der neue Standard Tierwohl-PV und die Endverbrauchermarke RegioStolz bedeuten. Mit konkreten Lösungen, wie aus einer bisherigen Flächenkonkurrenz, eine Flächensynergie entsteht und wie Landwirte zum Gestalter der Energiezukunft werden.

Wir laden Sie herzlich auf einen Besuch zu uns ein!

Melden Sie sich gerne jetzt schon zu einem persönlichen Gesprächstermin an. Selbstverständlich sind auch Mitarbeiter:innen Ihres Teams willkommen.

Es wäre uns eine Freude, Sie auf der Grünen Woche begrüßen zu dürfen! Für Terminvereinbarungen und Fragen kontaktieren Sie uns gerne jederzeit unter

Telefon: 09223 94 59 84 887 oder Email: gruenewoche@muench-energie.de

Mit freundlichen Grüßen

Mario Münch (Geschäftsführer)

Original-Content von: Münch Energie, übermittelt durch news aktuell