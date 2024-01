Münch Energie

Münch Energie präsentiert sich mit TierwohlPV- unter dem Motto der Grünen Woche: Ernährung sichern. Natur schützen

Berlin (ots)

Vom 19. bis 28. Januar präsentiert Münch Energie auf dem Berliner Messegelände zur Grünen Woche erstmalig ihr umfassendes Konzept, das eine vollumfängliche Eingliederung der tierhaltenden Landwirtschaft in die Energiewirtschaft ermöglicht. Auf dem Erlebnisbauernhof in Halle 3.2 zeigen neben Münch Energie weitere Aussteller ihre aktuellen Lösungsangebote zur Sicherstellung hochwertiger und bezahlbarer Lebensmittel, der Förderung des Tierwohls, Berücksichtigung des CO²-Ausstoßes und dem Schutz unserer Natur.

Auf dem TierwohlPV®- Stand von Münch Energie geht es nicht nur um die Verbindung der Land- und Energiewirtschaft, sondern auch um Unabhängigkeit und Vielfalt. Landwirte sichern so wieder die beiden Grundpfeiler, Energie und Lebensmittel, unserer heutigen Gesellschaft.

Mit einem klaren Ziel, präsentiert Münch Energie mit TierwohlPV®- eine Lösung, sich stabil und sicher für die Zukunft aufzustellen und gleichzeitig das Tierwohl sowie die Artenvielfalt zu fördern. TierwohlPV® ermöglicht die Produktion Produkte höchster Qualität unter Berücksichtigung individueller und persönlicher Rahmenbedingungen und unterstützt eine nachhaltige Landwirtschaft.

Die Vorstellung der Endverbrauchermarke RegioStolz runden das Portfolio an Lösungen ab. Mit dem Ziel, Landwirtschaft zu fördern, die sich für Tierwohl, Fairness für Erzeuger, regionale Produkte höchster Qualität und aktiv gegen den Klimaschutz einsetzt, steht die Vermarktung regional und nachhaltig gewonnener Erzeugnisse von TierwohlPV®-Flächen im Fokus.

Münch Energie zeigt konkrete Lösungen, wie aus einer bisherigen Flächenkonkurrenz, eine Flächensynergie entsteht und wie Landwirte zum aktiven Gestalter der Energiezukunft werden.

In Halle 3.2 Stand 101 setzt Münch vor allem auf Aufklärung, Austausch und Interaktivität. Das Herzstück des Messestandes bildet das Legomodell, welches den Energie- und Lebensmittelfluss als großes Ganze darstellt und die Verknüpfung aller Sektoren verdeutlicht.

Über Münch Energie

M. Münch Energie GmbH & Co. KG steht für eine nachhaltige, sichere und günstige Versorgung mit grüner Energie. Basierend auf langjährigem Know-how und der innovativen Arbeitsweise entstehen Kombikraftwerke, welche ganze Regionen in die Energieautarkie führen. Durch individuelle Lösungen und 20 Jahren Erfahrung wird so eine Synergie zwischen Kommunen, landwirtschaftlichen Betrieben, den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Industrie geschaffen, welche langfristige ökologische und ökonomische Vorteile bietet und gesamte Regionen zukunftssicher aufstellt.

www.muench-energie.de

