ARD Presse

ARD Politikmagazine für junge Menschen: Neuer Kanal für investigativen Journalismus auf TikTok

Bild-Infos

Download

München/Leipzig/Hamburg/Berlin/Mainz/Köln (ots)

Die Politikmagazine der ARD starten einen neuen TikTok-Kanal für investigativen Journalismus. Unter dem Namen "ARD Team Recherche" (@teamrecherche) werden ab sofort exklusive Recherchen aus der gesamten ARD auf der Plattform publiziert. Das Angebot richtet sich vor allem an 20- bis 30-Jährige. Gerade auf einer Plattform, auf der sich neben unterhaltenden Inhalten auch Desinformation und populistische Meinungsbeiträge verbreiten, will das ARD Team Recherche faktenbasierten Journalismus platzieren, Hintergründe verständlich erklären und komplexe Recherchen für ein jüngeres Publikum zielgruppengerecht aufbereiten. Vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahl mit mindestens 59,2 Millionen Wahlberechtigten, darunter 2,3 Millionen potenzielle Erstwählerinnen und Erstwähler, ist das ein Beitrag zu unabhängiger politischer Meinungsbildung.

Unter dem Namen "ARD Team Recherche" publizieren Redaktionen der ARD-Politikmagazine bereits seit Mai 2024 auf Instagram. Dort hat der Kanal in kurzer Zeit deutlich an Reichweite gewonnen und mehr als 100.000 Followerinnen und Follower. Einige Beiträge wurden bereits mehr als eine Million Mal angesehen. Monatlich verzeichnet der Instagram-Kanal aktuell rund 10 Millionen Aufrufe, was das große Interesse der Community an politischen Inhalten zeigt.

Der neue TikTok-Kanal wird nun das Angebot für junge Menschen ergänzen. Die Inhalte stammen zu einem großen Teil von den politischen Magazinen der ARD: FAKT (MDR), Kontraste (RBB), MONITOR (WDR), Panorama (NDR), REPORT MAINZ (SWR) und report München (BR). Zusätzlich publizieren die Sender spannende Storys aus Dokumentationen, von Recherche-Units sowie junger Investigativ-Formate. BR, MDR, NDR, RBB, SWR und WDR bringen gemeinsam Ressourcen ein und teilen sich die redaktionelle Verantwortung.

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell