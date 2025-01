ARD Presse

ARD und ZDF übertragen die UEFA EURO 2028™

München (ots)

ARD und ZDF haben über die gemeinsame Sportrechte-Agentur SportA die medialen Verwertungsrechte an der UEFA EURO 2028™ in Großbritannien und Irland erworben. Der Rechte-Erwerb erfolgte im Zuge einer Ausschreibung durch die UEFA und nach Zustimmung der jeweils zuständigen Gremien bei ARD und ZDF. Inhalt der Vereinbarung sind die plattformneutralen medialen Verwertungsrechte an allen 51 Spielen der UEFA EURO 2028™ .

Die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sind - nach erfolgreicher Qualifikation - somit auch bei der Europameisterschaft 2028 verlässlich bei ARD und ZDF zu sehen. Bis ins Jahr 2028 halten ARD und ZDF darüber hinaus die Übertragungsrechte an weiteren Spielen des DFB-Teams. Dazu zählen Begegnungen im Rahmen der UEFA Nations League sowie Vorbereitungs- und Qualifikationsspiele für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ und für die UEFA EURO 2028™.

Die nächste Länderspiel-Übertragung live im Ersten und in der ARD Mediathek steht am Donnerstag, 20. März 2025 an: In Mailand trifft die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale der UEFA Nations League auf Italien.

