Xinhua Silk Road: Am Sonntag wurden die zehn besten chinesischen Fälle zum Thema Verwaltung von Megastädten im Jahr 2025 veröffentlicht

Während einer am Sonntag in Beijing eröffneten Think-Tank-Konferenz wurden 10 typische chinesische Beispiele für die Verwaltung von Megastädten vorgestellt, um den Austausch und die Anwendung innovativer, hervorragender Erfahrungen, Methoden und Praktiken bei der Verwaltung von Megastädten zu fördern.

Die Fälle wurden von drei Thinktanks zusammen ausgesucht, darunter das PKU Institute of Urban Governance, das Institute for Digital Government and Governance der Tsinghua-Universität und das Xinhua Research Center for Digital Government.

In Beijing deckt die smarte Plattform für lokale Behördendienste „Jingban" jetzt alle 16 Verwaltungsbezirke ab und unterstützt so die schnelle Reaktion auf Serviceanfragen, die Verwaltung von Gemeinden, öffentliche Dienstleistungen und andere wichtige Behördendienste.

Mit Hilfe von JD Cloud-Technologien hat die clevere „Butler"-ähnliche Plattform über 600 Anwendungen zusammengebracht, um die Stadtentwicklung durch digitale Verwaltung noch besser voranzutreiben.

In Chongqing hat das intelligente Verwaltungssystem „1361", das ein digitales Betriebs- und Verwaltungszentrum für verschiedene Ebenen lokaler Regierungsbehörden umfasst, dazu beigetragen, die allgemeine Effizienz des städtischen Betriebs in dieser bergigen Stadt im Südwesten Chinas zu verbessern.

In Guangzhou nutzte die südchinesische Wirtschaftsmacht marktorientierte Reformen im Bereich der Datenelemente, um innovative Plattformen zu entwickeln, die digitale Technologien und Dienstleistungen in die Realwirtschaft integrieren.

Die Stadt hat auf der Grundlage ihrer mobilen Regierungsdienstanwendung „Suihaoban" eine Dienstleistungsmatrix mit „einem Online-Netzwerk, einem Offline-Fenster und einer Hotline" eingerichtet, um neue digitale Triebkräfte für eine widerstandsfähige Smart-City-Governance zu schaffen.

In der ostchinesischen Metropole Shanghai wurde das „Parken per QR-Code" eingeführt, um die intelligente Verwaltung zu fördern. Dadurch können die Einwohner bequeme und schnelle Parkdienstleistungen nutzen, indem sie einfach den „Suishen-Code" oder Shanghai-Stadt-Reisecode verwenden.

Shen Tiyan, geschäftsführender Dekan des PKU Institute of Urban Governance, erklärte, dass sich die oben genannten Städte durch digitale Technologien in der Stadtverwaltung, die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen durch digitale Mittel und eine multidimensionale kooperative Verwaltung auszeichnen.

All dies unterstreicht die auf den Menschen ausgerichtete Regierungsphilosophie und veranschaulicht den innovationsgetriebenen Fortschritt bei der Modernisierung der städtischen Verwaltungssysteme und -kapazitäten, fügte Shen hinzu.

