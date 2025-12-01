PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDFinfo-Programmänderung
ab Woche 01/26

Mainz (ots)

Woche 01/26 
Freitag, 02.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.30	 planet e.: Kamtschatka - Im Bann der roten Fische
	 Deutschland 2020

	„Leschs Kosmos: Goldrausch in der Tiefsee“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Woche 02/26 
Samstag, 03.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 	„Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus 	in Deutschland“ um 7.00 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Sonntag, 04.01. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  5.45	 Verbotene Liebe - Queere Opfer der NS-Diktatur
	 Deutschland 2023

	„Terra X History: Margot Friedländer. Acht Gespräche und ein 	Ausflug“ entfällt

                                                                           (weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 05.01. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  7.15	 Sündenbabel Berlin
	 Depression und Demagogen
	 Deutschland 2023

	„Wer ist Andrew Tate?“ entfällt                                                        	„Kanadas größte Katastrophe - Die Explosion von Halifax“ um 7.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 08.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Wer ist die Familie Murdoch?
	 Deutschland 2023

	„planet e.: Textilmüll - Der Kampf gegen Wegwerfmode“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 09.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 8.00	 Hollywood Stories
	 Benedict Cumberbatch
	 Frankreich 2023

	„The Day the Rock Star Died: Michael Jackson” entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)

Bitte Programmergänzung beachten: 
12.30	 The True Story of Taylor Swift
	 Großbritannien 2023


(weiterer Ablauf ab12.45 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

