ZDF

ZDFinfo-Programmänderung

ab Woche 01/26

Mainz (ots)

Woche 01/26 Freitag, 02.01. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 planet e.: Kamtschatka - Im Bann der roten Fische Deutschland 2020 „Leschs Kosmos: Goldrausch in der Tiefsee“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Woche 02/26 Samstag, 03.01. Bitte Programmänderung beachten: „Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus in Deutschland“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 04.01. Bitte Programmänderungen beachten: 5.45 Verbotene Liebe - Queere Opfer der NS-Diktatur Deutschland 2023 „Terra X History: Margot Friedländer. Acht Gespräche und ein Ausflug“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen) Montag, 05.01. Bitte Programmänderungen beachten: 7.15 Sündenbabel Berlin Depression und Demagogen Deutschland 2023 „Wer ist Andrew Tate?“ entfällt „Kanadas größte Katastrophe - Die Explosion von Halifax“ um 7.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 08.01. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist die Familie Murdoch? Deutschland 2023 „planet e.: Textilmüll - Der Kampf gegen Wegwerfmode“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 09.01. Bitte Programmänderung beachten: 8.00 Hollywood Stories Benedict Cumberbatch Frankreich 2023 „The Day the Rock Star Died: Michael Jackson” entfällt (weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmergänzung beachten: 12.30 The True Story of Taylor Swift Großbritannien 2023 (weiterer Ablauf ab12.45 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell