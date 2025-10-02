ARD Das Erste

"maischberger" am Montag, 6. Oktober 2025, 22.50 Uhr im Ersten

Gäste: Jens Spahn (CDU, Fraktionsvorsitzender) Wolfgang Ischinger (ehem. Diplomat und Außenpolitik-Experte) Oskar Lafontaine (BSW, ehem. SPD- und Linken-Parteichef) Anja Kohl (ARD-Wirtschafts- und Finanzexpertin) Robin Alexander (Die Welt) Alev Dogan (The Pioneer)

Migrationsgipfel und Sozialreformen: Wann liefert die Bundesregierung? Im Gespräch der Vorsitzende der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag Jens Spahn (CDU). Drohnenalarm und Aufrüstungskurs: Reagiert Deutschland richtig? Darüber diskutieren der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger und der ehemalige Parteichef der SPD sowie der Linken Oskar Lafontaine (BSW). Es kommentieren: die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, der stellvertretende Chefredakteur der "Welt" Robin Alexander und die stellvertretende Chefredakteurin von "The Pioneer" Alev Dogan. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

