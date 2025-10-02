ARD Das Erste

Neue Ermittlerin für den DonnerstagsKrimi im Ersten: Drehstart für deutsch-österreichische Koproduktion "Tirolerblut" (AT) mit Ursula Strauss in der Hauptrolle

Die moderne Alpenmetropole Innsbruck, Hauptstadt des Bundeslandes Tirol, ist Schauplatz der neuen DonnerstagsKrimi-Reihe "Tirolerblut" (AT): Im Mittelpunkt steht die mehrfache ROMY-Gewinnerin Ursula Strauss als Chefinspektorin Fanny Gruber, dank ihres besonderen Spürsinns die beste Ermittlerin der Stadt. Inszeniert von Matthias Tiefenbacher (Kamera: Hanno Lentz), erzählt die deutsch-österreichische Koproduktion von drei Generationen einer Innsbrucker Polizisten-Familie unter einem Dach und deren ganz unterschiedlichem Umgang mit den düsteren Verbrechen, die sie aufzuklären haben. Noch bis zum 18. November 2025 entstehen zwei Filme nach Drehbüchern von Grimme-Preisträger Christian Jeltsch an Originalschauplätzen in Tirol und Wien.

Neben Ursula Strauss als Fanny Gruber spielen Noah L. Perktold als ihr Sohn Tobi, Allegra Tinnefeld als ihre Tochter Anna, Sven-Eric Bechtolf als ihr Vater Hannes und Kai Ivo Baulitz als ihr Ex-Mann Günther. In weiteren Rollen sind Schauspielstars wie Cornelius Obonya, Aaron Karl, Susanne Michel und Harald Schrott u.v.a. zu sehen.

Zu den Inhalten:

"Tirolerblut - Im kalten Wasser (AT)"

Drei Generationen der Familie Gruber arbeiten bei der Polizei in Innsbruck: Großvater Hannes (Sven-Eric Bechtolf) ist mittlerweile im Ruhestand, Tochter Fanny (Ursula Strauss) hat sich zur besten Ermittlerin des Innsbrucker Kommissariats hochgearbeitet, und nun tritt auch Sohn Tobi (Noah L. Perktold) in die traditionellen Fußstapfen. Wie alles, was Tobi macht, tut er dies mit vollem Engagement, mit voller Leidenschaft. Sein erster eigenverantwortlicher Einsatz als Polizist führt ihn zu einem gewalttätigen Familienvater. Die Lage vor Ort ist unübersichtlich, eine verängstigte Familie, ein bedrohlicher Vater, der betrunken ist und droht, seinen aggressiven Hund auf Tobi zu hetzen. Die Situation eskaliert, ein Schuss fällt. Zurückbleiben ein toter Hund und der lebensgefährlich verletzte Familienvater. Hat Tobi die Kontrolle verloren, zu schnell geschossen, wie Nadine (Marlene Hauser), die misshandelte Ehefrau, plötzlich behauptet? Fanny spürt, dass mehr hinter dem Familiendrama steckt, beginnt auf eigene Faust und gegen ausdrückliche Anweisung zu ermitteln - und gefährdet damit ihre Karriere.

"Tirolerblut - Ein tiefer Fall (AT)"

Anna Gruber (Allegra Tinnefeld) kehrt nach einem Jahr Weltreise zurück zu ihrer Familie auf den Gruberhof in Tirol. Anders als ihr Großvater Hannes (Sven-Eric Bechtolf), ihre Mutter Fanny (Ursula Strauss) oder ihr Bruder Tobi (Noah L. Perktold) hat Anna keine Ambitionen, in den Polizeidienst einzutreten. Unbeschwert ist ihre Heimkehr nicht: Ihre beste Freundin Clara ist vor vier Monaten tödlich verunglückt - unter höchst dubiosen Umständen. Während Anna mit Claras völlig aus der Bahn geworfenem Vater (Martin Leutgeb) Erinnerungen austauscht, spielt sich in einer anderen Tiroler Familie eine Tragödie ab: Emily (Julia Novohradsky), die Tochter des reichen und mächtigen Immobilienmanagers Renner (Cornelius Obonya) wird entführt. Die Entführer stellen seltsame Forderungen: Neben einer erstaunlich niedrigen Lösegeldforderung verlangen sie interne Unterlagen aus Renners Unternehmen. Für die Polizei um Kommissarin Fanny Gruber ein Rätsel. Bald erkennt Fanny jedoch, dass Renner nicht mit offenen Karten spielt. Was hat er zu verheimlichen? Und: Gibt es einen Zusammenhang zu dem mysteriösen Tod von Annas Freundin Clara in den Geschäftsräumen von Renners Unternehmen?

"Tirolerblut" ist eine Koproduktion von filmpool fiction (Produzent: Mathias Lösel) und Rundfilm (Produzentin: Constanze Schumann) mit ARD Degeto Film (Redaktion: Katja Kirchen, Christoph Pellander) und ORF (Redaktion: Andrea Bogad-Radatz, Nina Fehrmann-Trautz) für die ARD und den ORF mit Unterstützung von FISAplus und Film in Austria (ABA), des FERNSEHFONDS AUSTRIA und der Cine Tirol Film Commission. Matthias Tiefenbacher inszeniert nach Drehbüchern von Christian Jeltsch, die Kamera führt Hanno Lentz.

ARD Das Erste