"Ostside-Stories": Gewinner des Ideenwettbewerbs der ARD Degeto Film stehen fest | ARD Degeto Film und MDR koproduzieren "Das verschwundene Herz" (AT) von Syrreal Cats

München

Um die Zusammenarbeit mit ost- und mitteldeutschen Produktionsfirmen zu stärken, hat die ARD Degeto Film einen Ideenwettbewerb mit dem Titel "Ostside-Stories" initiiert. Firmen, die ihren Sitz in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen haben, waren aufgefordert, ihre Exposés einzureichen. Ziel war es, einen packenden Krimi- oder Thrillerstoff zu finden, der regionale Perspektiven aufgreift und zugleich ein breites Publikum anspricht. Rund 40 Produktionsfirmen folgten dem Aufruf und reichten ihre Ideen ein.

Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto Film: "Die Resonanz zeigt deutlich: In Ost- und Mitteldeutschland gibt es ein großes kreatives Potenzial für fiktionale Stoffe mit gesellschaftlicher Relevanz, starken Narrativen und unverwechselbaren Schauplätzen. Die eingereichten Projekte vereinen regionale Authentizität mit der erzählerischen Kraft, ein bundesweites Publikum zu erreichen."

Nach intensiver Sichtung und Diskussion hat die Redaktion der ARD Degeto Film sich für den Pitch "Das verschwundene Herz" (AT) von Christian Alvart entschieden, den die Produzentin Katrin Weikart für die Produktionsfirma Syrreal Cats aus Thüringen eingereicht hat. Der Gewinn ist mit einem Treatmentauftrag in Höhe von 7.500 Euro verbunden.

Aus der Jurybegründung heißt es: "Mit dem innovativen Ansatz, ein diverses Ermittlungsteam auf die Spur eines Kunstraubs zu schicken und dies mit einer historischen Parallelhandlung zu verbinden, hat 'Das verschwundene Herz' (AT) die Jury der 'Ostside-Stories' überzeugt. Die Kontrastierung von Krimi/Thriller-Elementen mit lokal verankerten Geschichtsbezügen schafft einen Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart, der eine spannende Perspektive auf die Region eröffnet. Dieser Mut zu einem für das Genre ungewöhnlichen und zugleich originellen Ansatz ist aus Sicht der Jury ein Alleinstellungsmerkmal."

ARD Degeto Film und MDR beauftragen die Produktion gemeinsam für den Primetime-Sendeplatz am Samstag im Ersten und für die ARD Mediathek. Die Dreharbeiten sind für 2027 geplant.

Syrreal Cats wurde 2024 in Erfurt gegründet, gehört zum renommierten Firmenverbund Syrreal Entertainment. Mit Produzentin Katrin Weikart, gebürtige Thüringerin, an der Spitze verbindet Syrreal Cats die langjährige Expertise preisgekrönter Kino- und Serienproduktionen mit einer klaren Mission: den kreativen Nachwuchs in Mitteldeutschland zu stärken und neue Perspektiven für mutige Stoffe zu eröffnen. Die Idee für "Das verschwundene Herz" stammt von dem vielseitigen Filmemacher Christian Alvart , der auch die weitere Drehbuchentwicklung übernimmt. Christian Alvart hat für die ARD zuletzt als Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann und Produzent an der Mystery-Erfolgsserie "Oderbruch" mitgewirkt.

