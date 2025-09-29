ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 30. September 2025, 22.50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Gäste: Philipp Amthor (CDU, parlamentarischer Staatssekretär) Ines Schwerdtner (Die Linke, Parteivorsitzende) Rüdiger von Fritsch (ehem. Botschafter) Bryan Lanza (ehem. Trump-Berater) Bettina Böttinger (Moderatorin) Helene Bubrowski (Table Media) Christoph Schwennicke (t-online) Debatte um Reformen in der Sozialpolitik Darüber diskutieren der parlamentarische Staatssekretär im Digitalministerium Philipp Amthor und die Parteivorsitzende der Linken Ines Schwerdtner. Russlands hybrider Krieg und Trumps Ukraine-Politik Im Gespräch der langjährige deutsche Botschafter in Moskau Rüdiger von Fritsch und der republikanische Politik-Stratege und ehemalige Trump-Berater Bryan Lanza. Es kommentieren: die Moderatorin Bettina Böttinger, die Chefredakteurin von Table.Briefings Helene Bubrowski und das Mitglied der Chefredaktion von t-online Christoph Schwennicke. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell