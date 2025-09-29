PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 30. September 2025, 22.50 Uhr im Ersten

  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Die Gäste:

Philipp Amthor (CDU, parlamentarischer Staatssekretär)
Ines Schwerdtner (Die Linke, Parteivorsitzende)
Rüdiger von Fritsch (ehem. Botschafter)
Bryan Lanza (ehem. Trump-Berater)
Bettina Böttinger (Moderatorin)
Helene Bubrowski (Table Media)
Christoph Schwennicke (t-online)

Debatte um Reformen in der Sozialpolitik
Darüber diskutieren der parlamentarische Staatssekretär im Digitalministerium Philipp Amthor und die Parteivorsitzende der Linken Ines Schwerdtner.

Russlands hybrider Krieg und Trumps Ukraine-Politik
Im Gespräch der langjährige deutsche Botschafter in Moskau Rüdiger von Fritsch und der republikanische Politik-Stratege und ehemalige Trump-Berater Bryan Lanza.

Es kommentieren: die Moderatorin Bettina Böttinger, die Chefredakteurin von Table.Briefings Helene Bubrowski und das Mitglied der Chefredaktion von t-online Christoph Schwennicke.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.


Redaktion: Elke Maar
Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

