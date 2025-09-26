ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 29. September 2025, 21:00 Uhr, live aus Köln

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema:

Leg doch mal das Handy weg! Sind wir machtlos gegen Social Media?

Die Gäste:

Levi Penell (Content-Creator und Podcaster)

Kristina Schröder (CDU, frühere Bundesfamilienministerin und Kolumnistin)

Nicolas Schmelzer (Lehrer an einer Gesamtschule, als "Herr Schmelzer" auf TikTok bekannt)

Petra Gerster (Journalistin und Autorin)

Chan-jo Jun (Rechtsanwalt, engagiert sich gegen Hass im Netz)

Paulina Fröhlich (Expertin für Demokratie und Zusammenhalt bei der Bertelsmann Stiftung)

Soziale Medien sind da, sie sind normal, sie begleiten unseren Alltag, bei vielen bestimmen sie ihn, gerade bei Jugendlichen. Soziale Medien verbreiten Gutes wie Schlechtes. Für manche sind sie deshalb schuld an gesellschaftlicher Polarisierung. Stimmt das? Haben TikTok & Co. zu viel Macht? Sollte es eine Altersbegrenzung für die Nutzung von Social Media geben? Können Handys - und auch Künstliche Intelligenz - an Schulen sinnvoll eingesetzt werden oder haben sie dort nichts zu suchen?

