"maischberger" am Mittwoch, 1. Oktober 2025, 22.50 Uhr im Ersten
München (ots)
Die Gäste:
Thorsten Frei (CDU, Chef des Bundeskanzleramts)
Felix Banaszak (Bündnis'90/Die Grünen, Bundesvorsitzender)
Frederik Pleitgen (CNN)
Denis Scheck (Literaturkritiker und Moderator)
Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)
Dagmar Rosenfeld (Media Pioneer)
Pläne für den wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland
Darüber diskutieren Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) und der GrünenChef Felix Banaszak (B'90/Grüne).
Russische Provokationen und die Situation in den USA
Im Studio der Journalist Frederik Pleitgen.
Es kommentieren: Der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen und die Herausgeberin von "Media Pioneer" Dagmar Rosenfeld.
