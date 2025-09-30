ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 1. Oktober 2025, 22.50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Gäste:

Thorsten Frei (CDU, Chef des Bundeskanzleramts)

Felix Banaszak (Bündnis'90/Die Grünen, Bundesvorsitzender)

Frederik Pleitgen (CNN)

Denis Scheck (Literaturkritiker und Moderator)

Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)

Dagmar Rosenfeld (Media Pioneer)

Pläne für den wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland

Darüber diskutieren Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) und der GrünenChef Felix Banaszak (B'90/Grüne).

Russische Provokationen und die Situation in den USA

Im Studio der Journalist Frederik Pleitgen.

Es kommentieren: Der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen und die Herausgeberin von "Media Pioneer" Dagmar Rosenfeld.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter: www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell