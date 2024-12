MCT Agentur GmbH

Katy Perry 2025 auf The Lifetimes Tour

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Seit ihrem überragenden Debüt mit dem Album "One Of The Boys" (2008) und dem dazugehörigen Hit "I Kissed A Girl" ist Katy Perry in der Kategorie Popstar unterwegs. In Zahlen bedeutet das: über 70 Millionen verkaufte Alben, dutzende Platinauszeichnungen, mehr als 115 Milliarden Streams und die schwer zu bremsende Aufmerksamkeit sämtlicher Medien der Welt.

Bei dem einen Hit blieb es im Laufe ihrer Karriere natürlich nicht. Songs, wie "Firework", "Dark Horse", "Roar" oder "Teenage Dream" bekommen auch heute noch jede Party zum Kochen. Mit Tracks wie "WOMAN'S WORLD", "I'M HIS, HE'S MINE" mit Rap-Star Doechii und "LIFETIMES" war ihr neues Album "143" über Wochen der "talk of the town". Vor allem der letztgenannte Song hat einen besonderen Platz in Katy Perrys Herz: Er ist nämlich eine Liebeserklärung an ihre dreijährige Tochter Daisy.

Das erklärt auch warum ihre kommende Arena-Tour den Titel "The Lifetimes Tour" tragen wird, denn auch die ist eine Herzensangelegenheit. Alle, die schon mal auf einer Katy-Perry-Show waren, wissen, dass das Wort "Konzert" dabei fast ein wenig zu kurz greift. Bei Katy Perry darf es nicht weniger als die ganz große Show sein. Kostümwechsel, sich wild bewegende Bühnenteile, spektakuläre Tänzer*innen, eine perfekt eingespielte Liveband & wortwörtliche "Fireworks".

Wobei all diese Elemente immer noch überstrahlt werden vom Bühnencharisma und von der Stimme dieser Künstlerin, die nicht umsonst seit über 15 Jahren zu den bekanntesten Popstars der Welt zählt.

21.10.2025 - Berlin, Uber Arena

23.10.2025 - Köln, LANXESS Arena

Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 13.12.2024 um 10:00 Uhr.

Ticketpreise: 65,00 - 175,00 Euro zzgl. Gebühren

Tickets exklusiv erhältlich auf eventim.de

Original-Content von: MCT Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell