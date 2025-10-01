ARD Das Erste

12 Folgen, 13 Fälle: Die Vorabend-Serie "Morden im Norden" meldet sich ab 24. November mit neuen Episoden und am 5. Januar 2026 mit dem Spielfilm "Weil du böse bist" zurück

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Lübecker Mordkommission von "Morden im Norden" ermittelt wieder - und in den neuen Folgen stehen ganz besonders Jugendliche im Mittelpunkt. Wie die Kommissare Finn Kiesewetter (Sven Martinek), Lars Englen (Ingo Naujoks), Nina Weiss (Julia E. Lenska) und Gregor Michalski (Jonas Minthe) ihre Fälle mit Empathie und Scharfsinn lösen, zeigt "Morden im Norden" ab dem 24. November immer montags um 18:50 Uhr mit zwölf neuen Episoden im Ersten - und zusätzlich als Spielfilm "Weil du böse bist" am 5. Januar 2026 um 20:15 Uhr im Ersten.

Ingo Naujoks: "Morden im Norden ist für mich kein klassischer Krimi, wir erzählen Melodramen. Denn wir schauen dorthin, wo es hoch emotional wird - in Familien, Freundschaften und in das Leben junger Leute. Unsere Stärke ist, mit Empathie für Opfer und Täter zu ermitteln. Das ist auch im Spielfilm unsere Handschrift."

In den neuen Fällen am Vorabend bleibt ein "Sugardaddy" nach einem Treffen mit einem minderjährigen Mädchen tot zurück. Nach einem Bombenanschlag auf einen Lehrer steht plötzlich ein Schüler im Zentrum der Ermittlungen. Und hinter der Fassade einer scheinbar intakten Familie stoßen die Kommissare auf ein zerstörerisches Geheimnis, das das Leben einer Teenagerin für immer verändert. Unterstützt werden die Ermittler von Rechtsmediziner Dr. Henning Strahl (Christoph Tomanek), der mit messerscharfem Blick und forensischer Präzision immer wieder entscheidende Spuren liefert.

Emotionaler Höhepunkt: Die Episode "Die Polin", die das brisante Thema der Ausbeutung ausländischer Pflegekräfte aufgreift - mit Hans Peter Korff in seiner letzten Rolle.

Mit dem Spielfilm "Weil du böse bist" kehren die Lübecker Ermittler:innen zu Jahresbeginn nach dem großen Erfolg ihres ersten 90-Minüters "Am Abgrund" von 2024 ins Hauptabendprogramm im Ersten zurück: ein bewegendes Krimidrama über Schuld, Gerechtigkeit und die Grenzen der Rechtsprechung.

Die Vorabendserie "Morden im Norden" wird produziert von der ndF Berlin im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Producer:innen sind Marion Klann und Bernhard Henning. Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (NDR), die Redaktion liegt bei Karsten Willutzki (NDR).

Der Fernsehfilm "Morden im Norden - Weil du böse bist" ist eine Produktion der ndF Berlin (Produzent: Hans-Hinrich Koch, Producerinnen: Marion Klann, Anna Neudert) im Auftrag von ARD Degeto Film und NDR für die ARD. Executive Producer:in sind Diana Schulte-Kellinghaus (NDR) und Christoph Pellander (ARD Degeto Film), die Redaktion liegt bei Karsten Willutzki (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film).

Wenn Sie Interesse an Interviews zur Serie oder zum Film haben, wenden Sie sich bitte gerne an die Agentur MONKENBUSCH.

Das digitale Pressedossier zu den neuen Folgen der Vorabendserie und zum Spielfilm finden akkreditierte Journalist:innen im Presseservice unter https://presse.daserste.de.

Im Vorführraum des Ersten stehen die Episoden "Sugardaddy" und "Die Polin"zur Ansicht bereit.

Fotos erhalten Sie unter www.ard-foto.de.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell