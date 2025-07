Randstad Deutschland GmbH & Co. KG

Künstliche Intelligenz im Beruf: Große Erwartungen, wenig Anwendung

Bild-Infos

Download

Eschborn (ots)

Künstliche Intelligenz (KI) wird die Arbeitswelt stark verändern - davon sind viele Beschäftigte überzeugt. Dennoch nutzen bislang nur wenige die neuen Technologien regelmäßig im Arbeitsalltag, zeigt die aktuelle Randstad Employer Brand Research (REBR) 2025. Nur 18 % der Beschäftigten in Deutschland geben an, KI regelmäßig einzusetzen, obwohl 63 % glauben, dass ihre Arbeit künftig durch KI beeinflusst wird:

6 % erwarten einen Jobverlust durch KI

4 % geben an, dass KI ihren Arbeitsalltag bereits spürbar beeinflusst

24 % rechnen mit erheblichen Auswirkungen auf ihren Tätigkeitsbereich durch KI

30 % erwarten eine moderate Auswirkung auf den eigenen Job durch KI.

Keine Revolution auf Arbeitgeberseite erwartet

Die Sicht der Unternehmen auf KI beleuchtet gleichzeitig die Randstad-ifo-HR-Befragung Q2/2025: 72 % der befragten Arbeitgeber gehen davon aus, dass es in ihrem Unternehmen in den nächsten drei Jahren weder zu einem Stellenaufbau noch zu einem Stellenabbau durch den Einsatz von KI kommt. Jedes fünfte Unternehmen (21 %) erwartet aktuell einen Stellenabbau - insbesondere in der Verwaltung, im kaufmännischen Bereich und in der Sachbearbeitung.

"Künstliche Intelligenz wird primär Aufgaben übernehmen, die automatisiert werden können, wie beispielsweise die Zusammenfassung großer Daten- und Textmengen und die Pflege von Datenbanken", so Susanne Wißfeld, Geschäftsführerin Business Innovations & Concepts bei Randstad Deutschland. "Das führt irgendwann unvermeidlich in der einen oder anderen Abteilung zum Stellenabbau. Doch der größte Anteil aller Stellen und Aufgabenstellungen braucht nach wie vor das menschliche Gespür. Es kommt darauf an, KI als Hilfsmittel zu begreifen und damit entsprechend umzugehen."

Generation X besonders skeptisch - Gen Z nutzt KI am meisten

Die Zurückhaltung gegenüber KI in Deutschland ist allerdings groß, wobei sie zwischen den Generationen variiert. So zeigt die REBR 2025, dass lediglich 31 % der Generation X eine positive Einstellung zu KI haben - deutlich weniger als der Durchschnitt aller anderen Altersgruppen mit 42 %. Die Gen Z zeigt sich am fortschrittlichsten bei der Nutzung: 24 % nutzen KI bereits regelmäßig im Arbeitsalltag. Dennoch geben 43 % aller Befragten an, noch nie KI im beruflichen Kontext verwendet zu haben.

"In Deutschland herrscht nach wie vor eine große Skepsis gegenüber dem Einsatz von KI. Zwar erkennen viele Arbeitnehmende, dass KI ihren Job beeinflussen wird, aber die tatsächliche Nutzung und Anwendung steckt noch in den Anfängen - sowohl auf Seiten der Arbeitnehmenden als auch der Arbeitgeber", erklärt Susanne Wißfeld.

Weiterbildung schafft Vertrauen und Akzeptanz

Um das Potenzial von KI voll auszuschöpfen, ist Weiterbildung ein zentraler Faktor. Laut der REBR 2025 legen 74 % der Jobsuchenden besonderen Wert auf Weiterbildungsmöglichkeiten bei ihrem künftigen Arbeitgeber. "Werden Beschäftigte umfassend geschult und haben sie die Möglichkeit, KI in der Praxis auszuprobieren, reduziert das Ängste und steigert zugleich das Vertrauen in die Technologie", betont Susanne Wißfeld. "Unternehmen sollten gezielt Freiräume schaffen, damit Mitarbeitende experimentieren können. Dabei ist jedoch Augenmaß gefragt - die Einführung neuer Technologien muss immer eng mit den betrieblichen Anforderungen abgestimmt sein."

Über die Studie Randstad Employer Brand Research

Bei welchen Unternehmen wollen wir arbeiten - und warum? Das ermittelt die Studie Randstad Employer Brand Research, die von unabhängigen namhaften Instituten seit 25 Jahren in inzwischen 34 Ländern weltweit durchgeführt wird. Drei Elemente stehen dabei im Fokus: der Bekanntheitsgrad und die Attraktivität der abgefragten Unternehmen sowie die einzelnen Schlüsselfaktoren, die einen attraktiven Arbeitgeber ausmachen. Mehr als 170.000 Arbeitnehmer:innen und Arbeitsuchende im Alter zwischen 18 und 64 Jahren wurden Anfang 2025 in Online-Interviews befragt. In Deutschland umfasst das Panel 3.961 Personen.

Über die Randstad-ifo-HR-Befragung

Die vorgestellten Ergebnisse stammen aus der Randstad-ifo-HR-Befragung Q2 2025. Die HR-Befragung wird quartalsweise durch das ifo-Institut im Auftrag des Personaldienstleisters Randstad durchgeführt. Die Studie befragt 500 bis 1000 Personalverantwortliche in deutschen Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen. Die Sonderfragen im zweiten Quartal 2025 drehen sich um den Personalbestand sowie seine Entwicklung in Unternehmen mit Blick auf Qualifikationen, Künstliche Intelligenz und ausländische Fachkräfte.

Über Randstad

Randstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Durch die Unternehmensstrategie "partner for talent" finden, fördern und verbinden wir spezialisierte Talente mit Unternehmen - weltweit, vor Ort und immer mit hoher Geschwindigkeit. Die Angebote unserer Spezialisierungen Randstad Operational, Professional, Digital und Enterprise umfassen den gewerblich-technischen ebenso wie den Professional-Bereich, digitale Talentlösungen sowie End-to-End-Unternehmenslösungen. Wir schaffen leistungsfähige, vielfältige und agile Teams und unterstützen jeden Einzelnen dabei, eine erfolgreiche Karriere mit gleichen Chancen zu erreichen.

Randstad Deutschland ist mit rund 32.200 Mitarbeitenden, darunter 2.200 internen, und 440 Standorten in 300 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2024 1,648 Milliarden Euro. CEO ist Henri Viswat.

Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2024 hat Randstad mit rund 40.000 Mitarbeitenden weltweit mehr als 1,7 Millionen Menschen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen und damit einen Gesamtumsatz von 24,1 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Original-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell