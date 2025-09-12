Neue Osnabrücker Zeitung

Wagenknecht: Drohnen-Abschuss-Vorschlag "Kriegserklärung an Russland"/BSW-Chefin spricht CDU-Verteidigungspolitiker Röwekamp Eignung für Ausschussvorsitz ab

Osnabrück (ots)

Der Vorschlag, russische Drohnen, die der Nato gefährlich werden könnten, bereits außerhalb des Bündnisterritoriums abzuschießen, stößt bei der BSW-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht auf Empörung. "Die Debatte wird immer wahnsinniger. Das ist eine offen ausgesprochene Kriegserklärung vom Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Bundestages an Russland", sagte Wagenknecht im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Die BSW-Gründerin betonte: "Sollte die Nato russische Drohnen über der Ukraine abschießen, dann haben wir die totale Eskalation, den großen Krieg in Europa. Damit wäre auch Deutschland endgültig Kriegspartei und vermutlich vorrangiges Angriffsziel Russlands".

Wagenknecht reagierte mit ihrer Warnung auf Vorschläge des Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU). Dieser hatte angeregt, mit der Bekämpfung russischer Drohen nicht zu warten, bis sie den Luftraum eines Nato-Staats erreichen, sondern sie bereits über der Ukraine abzuschießen, wenn von ihnen Gefahr für das Bündnis ausgehe.

"Wer als Vorsitzender des Verteidigungsausschusses Vorschläge macht, die den Krieg nach Deutschland holen würden, ist in seiner Funktion eindeutig fehl am Platz", sagte Wagenknecht.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell