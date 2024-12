mycare.de

CardLink: Medikamente bestellen war noch nie so bequem

Lutherstadt Wittenberg (ots)

Versandapotheke mycare.de integriert CardLink-Verfahren in ihrer App

Vorteile für Patienten: Bequemer Zugriff auf Medikamente, automatische Abrechnung und erhöhte Datensicherheit

Vorteile für Versandapotheken: Effizienzsteigerung, weniger Bürokratie und mehr Fokus auf Patientenberatung

Die Versandapotheke mycare.de geht einen wichtigen Schritt in der digitalen Gesundheitsversorgung und führt das CardLink-Verfahren ein. Das neue Verfahren ermöglicht es Patienten, ihre elektronischen Rezepte bequem und sicher sowie mobil und ortsunabhängig über die App einzulösen - eine wichtige Entwicklung für mehr Effizienz und Komfort im Gesundheitssektor.

Die digitale Brücke zwischen E-Rezept und Versandapotheke

Um CardLink zu nutzen, benötigen Patienten ein NFC-fähiges Smartphone und eine elektronische Gesundheitskarte mit NFC-Funktion. NFC bedeutet "Near Field Communication" und ist eine Technologie, die es ermöglicht, Daten über kurze Entfernungen, meist nur wenige Zentimeter, zwischen Geräten wie Smartphones und elektronischen Karten auszutauschen, ohne dass diese miteinander verbunden werden müssen. Fast alle aktuellen Smartphones sind heutzutage mit dieser Funktion ausgestattet. Um sicherzugehen, ob das Smartphone NFC unterstützt, kann man in den Geräteeinstellungen nachsehen oder die technischen Spezifikationen des Geräts überprüfen. Nach der Installation einer kompatiblen App, wie in diesem Fall der mycare.de App, können Patienten ihre eGK mit ihrer aktuellen Mobilnummer verbinden und sich mit der Card Access Number (CAN) und einer per SMS erhaltenen PIN authentifizieren. Anschließend können sie die gewünschten E-Rezepte in den Warenkorb legen und direkt an die Apotheke senden.

Gesundheit im Fokus: Wie CardLink Patienten und Versandapotheken entlastet

Das CardLink-Verfahren bringt sowohl für Patienten als auch für Versandapotheken zahlreiche Vorteile. Patienten profitieren vor allem von der einfachen und flexiblen Möglichkeit, ihre E-Rezepte jederzeit und überall einlösen zu können - ohne die Notwendigkeit, in die Apotheke zu gehen. Das spart Patienten viel Zeit. Besonders für Menschen mit eingeschränkter Mobilität stellt das Verfahren einen großen Vorteil dar, da sie ihre Medikamente bequem von zu Hause aus organisieren können. Zudem sorgt die verschlüsselte Datenübertragung für höchsten Schutz der persönlichen Gesundheitsdaten. Ein weiterer Vorteil: Patienten können vor der Bestellung einsehen, welche Rezepte auf ihrer elektronischen Gesundheitskarte gespeichert sind und auf Einlösung warten.

Für Versandapotheken bietet das Verfahren eine deutliche Effizienzsteigerung. Die digitale Einreichung und Abrechnung von Rezepten optimiert die Abläufe, reduziert gleichzeitig den Verwaltungsaufwand und ermöglicht den Apothekern so eine intensivere, individuelle Kundenberatung. Insgesamt trägt das CardLink-Verfahren so zu einer besseren und schnelleren Medikamentenversorgung bei, während es den Apothekenalltag spürbar erleichtert.

"Es ist sehr schade, dass sich die E-Rezept-App der Gematik nicht zum Vorteil aller durchsetzen konnte. Nun sind wir froh, unseren Kunden mit dem CardLink-Verfahren diese einfache Alternative zur Rezepteinlösung anbieten zu können. Mit der Einführung des Verfahrens möchten wir den Zugang zu allen Medikamenten für unsere Kunden weiter erleichtern und gleichzeitig die Effizienz in der Abwicklung erhöhen. Der digitale Wandel im Gesundheitswesen bietet enorme Potenziale für mehr Sicherheit und Komfort - sowohl für Patienten als auch für Versandapotheken", so Martin Schulze, Apotheker und Leiter der pharmazeutischen Kundenbetreuung bei mycare.de.

Über mycare.de

Als eine der ersten Versandapotheken Deutschlands hat mycare.de ( www.mycare.de) den deutschen Markt seit 2001 nachhaltig verändert. Neben einem umfangreichen Onlineshop mit über 90.000 Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten bietet mycare.de vielfältige Dienstleistungen zur persönlichen Gesundheitsversorgung an. In einem modernen Apothekenlabor stellt mycare.de individuelle Arzneimittel nach höchster pharmazeutischer Qualität her, darunter Rezepturen für Hormontherapien, homöopathische Mittel, Hautcremes und medizinisches Cannabis. Jede Arzneimittelbestellung wird individuell von Fachpersonal angefertigt und geprüft. Zu den weiteren Dienstleistungen von mycare.de gehören der Arzneimittel- und Hausapotheken-Check sowie der Tabletten-Service MEDPAC. Als Partner beliefert mycare.de medizinische Einrichtungen in ganz Deutschland mit Arzneimitteln, Hilfsmitteln und Verbandstoffen und sorgt zudem für die umfassende Versorgung von Patient:innen in Pflegeeinrichtungen und ambulanten Wohnbereichen. Eine persönliche Beratung erfolgt sowohl telefonisch und per E-Mail als auch an drei Apothekenstandorten in Lutherstadt Wittenberg.

Original-Content von: mycare.de, übermittelt durch news aktuell