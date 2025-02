Sporthilfe

Sporthilfe Ball des Sports 2025: Tombola-Hauptpreis von Mercedes-Benz im Wert von 110.000 Euro

Frankfurt am Main (ots)

Hochklassige Tombola beim 54. Ball des Sports in der Festhalle Frankfurt präsentiert von Deutsche Post / Sporthilfe verlost 1.100 Gewinne im Wert von mehr als 350.000 Euro

Die rund 1.500 Gäste beim 54. Ball des Sports der Sporthilfe dürfen sich am Samstag, 22. Februar 2025, in der Festhalle Frankfurt auf eine Tombola der absoluten Spitzenklasse freuen. Den Tombola-Hauptpreis stellt traditionell Mercedes-Benz, Nationaler Förderer der Sporthilfe: Der Gewinner oder die Gewinnerin darf zum Abschluss des Gala-Abends einen Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV in selenitgrau im Wert von 110.000 Euro entgegennehmen.

Insgesamt winken 1.100 hochwertige Gewinne, darunter auch viele "Money can't buy"-Specials. Verkauft werden die Lose für die Tombola (präsentiert von Deutsche Post) traditionell von Mitgliedern des Sporthilfe Alumni Clubs - ehemaligen Athletinnen und Athleten, die während ihrer aktiven Sportkarriere selbst von der Sporthilfe-Förderung profitiert haben. Für bargeldloses Bezahlen sorgt die Deutsche Bank, ebenfalls Nationaler Förderer der Sporthilfe, mit ihrem Partner VERT.

Die 17 Spitzenpreise der diesjährigen Tombola beim Ball des Sports:

Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV in selenitgrau im Wert von 110.000 Euro von der Mercedes-Benz AG*

(*Stromverbrauch kombiniert: 19,7 kWh/100 km; Elektrische Reichweite: 531 km; C02-Emissionen (kombiniert): 0 g/km. Es werden nur die C02-Emissionen angegeben, die durch den Betrieb des Pkw entstehen. C02-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Pkw sowie des Kraftstoffes bzw. der Energieträger entstehen oder vermieden werden, werden bei der Ermittlung der C02-Emissionen gemäß WLTP nicht berücksichtigt. Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der C02-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig.)

Luxusreise auf die Seychellen im Wert von 20.000 Euro : Zwei Emirates Business Class-Flüge und fünf Nächte im Luxusresort Raffles Seychelles in einer Beach Villa mit Private Pool inklusive Frühstück (Gespendet von: Emirates Airline & Raffles Seychelles)

: Zwei Emirates Business Class-Flüge und fünf Nächte im Luxusresort Raffles Seychelles in einer Beach Villa mit Private Pool inklusive Frühstück (Gespendet von: Emirates Airline & Raffles Seychelles) 4 kg-Silbermünze Sonderprägung Siegfriedtaler "Der Ring" Jahrgang 2017 im Wert von 12.500 Euro. "Hermann Rongstocks Nibelungenzyklus DER RING verewigt in zehn Teilen die Schöpfungsgeschichte der Nationen Europas auf physischem Edelmetall." Das Highlight dieses Zyklus ist die streng limitierte 4 kg-Sonderprägung des 8. Ringes (aus dem Jahrgang 2017) auf Feinsilber 999,0 polierte Platte. (Gespendet von: GLOBAL GOLD AG)

"Hermann Rongstocks Nibelungenzyklus DER RING verewigt in zehn Teilen die Schöpfungsgeschichte der Nationen Europas auf physischem Edelmetall." Das Highlight dieses Zyklus ist die streng limitierte 4 kg-Sonderprägung des 8. Ringes (aus dem Jahrgang 2017) auf Feinsilber 999,0 polierte Platte. (Gespendet von: GLOBAL GOLD AG) Elevation Upright Bike in Black onyx mit SE3 HD Konsole im Wert von 11.400 Euro (Gespendet von: Life Fitness Europe GmbH)

(Gespendet von: Life Fitness Europe GmbH) Luxury Health Weekend für zwei Personen im Wert von 7.000 Euro im THE WELLEM Düsseldorf mit individueller Betreuung durch Dr. Leben sowie eine iScreen-Analysis und personalisierte Mikronährstoffversorgung für 24 Wochen (Gespendet von: iPro e. V.)

im THE WELLEM Düsseldorf mit individueller Betreuung durch Dr. Leben sowie eine iScreen-Analysis und personalisierte Mikronährstoffversorgung für 24 Wochen (Gespendet von: iPro e. V.) JVC D-ILA Heimkinoprojektor DLA-NP5 im Wert von 6.247 Euro mit 4K-Auflösung, HDR-Wiedergabe, Gaming-Modus und 3D-Paket mit Brille (Gespendet von: JVCKENWOOD Deutschland GmbH)

mit 4K-Auflösung, HDR-Wiedergabe, Gaming-Modus und 3D-Paket mit Brille (Gespendet von: JVCKENWOOD Deutschland GmbH) VIP-Erlebnis-Wochenende beim Germany Sail Grand Prix im Wert von 6.000 Euro für zwei Personenvom 15.-17.08.2025 in Sassnitz (Gespendet von: Deutsche Bank & Germany SailGP Team)

für zwei Personenvom 15.-17.08.2025 in Sassnitz (Gespendet von: Deutsche Bank & Germany SailGP Team) Sonderflugreise zu einem Auswärtsspiel der UEFA Champions League in der Ligaphase des FC Bayern München im Wert von 6.000 Euro in der Saison 2025/26 für zwei Personen (Gespendet von: FC Bayern AG)

in der Saison 2025/26 für zwei Personen (Gespendet von: FC Bayern AG) Elektroroller nach Wahl im Wert von 5.000 Euro (Gespendet von: Deutsche Leasing AG)

(Gespendet von: Deutsche Leasing AG) Professionelles Fotoshooting im Wert von 5.000 Euro mit einer Begleitperson im hauseigenen Film- und Foto-Studio, inklusive Hair- und Make-up-Artist (Gespendet von: cosnova GmbH)

mit einer Begleitperson im hauseigenen Film- und Foto-Studio, inklusive Hair- und Make-up-Artist (Gespendet von: cosnova GmbH) 7-tägige Luxus-Wellness-Auszeit im 5-Sterne Superior Hotel Deimann Sauerland im Wert von 4.700 Euro für zwei Personen in einer Juniorsuite Deluxe inklusive Deimann Verwöhnhalbpension (Gespendet von: Hotel Deimann)

für zwei Personen in einer Juniorsuite Deluxe inklusive Deimann Verwöhnhalbpension (Gespendet von: Hotel Deimann) Vier Nächte für zwei Personen in einer Suite im Gesamtwert von 4.650 Euro mit schottischem Frühstück plus Abendessen an zwei Abenden plus eine Spa-Anwendung sowie eine Runde Golf mit Leihschlägern (Gespendet von: MAR HALL GOLF & SPA RESORT in Schottland)

mit schottischem Frühstück plus Abendessen an zwei Abenden plus eine Spa-Anwendung sowie eine Runde Golf mit Leihschlägern (Gespendet von: MAR HALL GOLF & SPA RESORT in Schottland) Sinn Spezialuhren: Auf 250 Stück limitierte Frankfurter Finanzplatzuhr 6000 Jubiläum III im Wert von 4.450 Euro (Gespendet von: Sinn Spezialuhren GmbH)

(Gespendet von: Sinn Spezialuhren GmbH) Ultra-All-Inclusive-Urlaub für Genießer im Wert von 4.450 Euro : Eine Woche inklusive Flug für zwei Personen in einer Familiensuite mit Meerblick im Hotel Arcanus Sorgun ***** an der türkischen Riviera, Privattransfer sowie zwei Ausflüge nach Wahl inkludiert (Gespendet von: schauinsland-reisen gmbh)

: Eine Woche inklusive Flug für zwei Personen in einer Familiensuite mit Meerblick im Hotel Arcanus Sorgun ***** an der türkischen Riviera, Privattransfer sowie zwei Ausflüge nach Wahl inkludiert (Gespendet von: schauinsland-reisen gmbh) Fünf Übernachtungen im Schlosshotel Münchhausen im Wert von 4.350 Euro für zwei Personen in einer Superior Suite inklusive Frühstück (Gespendet von: Schlosshotel Münchhausen)

für zwei Personen in einer Superior Suite inklusive Frühstück (Gespendet von: Schlosshotel Münchhausen) Eine Woche im Aldiana Club in Kalabrien/Italien im Wert von 4.000 Euro inklusive Flug für zwei Personen (Gespendet von: ALDIANA GmbH)

inklusive Flug für zwei Personen (Gespendet von: ALDIANA GmbH) Vier Übernachtungen im All-Suite 7Pines Resort Ibiza, Teil von Destination by Hyatt, im Gesamtwert von 4.000 Euro - für zwei Personen in einer Garden Pool Deluxe Suite sowie ein Dinner für zwei Personen im Cone Club (Gespendet von: 7Pines Resort Ibiza)

Neben der Ziehung der Tombola-Glücksfarbe durch Olympiasiegerin Sonja Greinacher gehören zu den weiteren Höhepunkten im Gala-Programm das Sport- und Showprogramm, in diesem Jahr mit Trampolin (präsentiert von LOTTO Hessen) sowie den Para-Sportarten Rollstuhlrugby, Para-Tischtennis und Sitzvolleyball (präsentiert von PwC Deutschland). Wie gewohnt sind die Flächen für das Sportprogramm aufwendig in die festliche Kulisse der Festhalle Frankfurt integriert. Die Ballgäste dürfen sich also auf "Spitzensport hautnah" freuen. Eingebettet ist das Sportprogramm in ein von accente, dem gastronomischen Tochterunternehmen der Messe Frankfurt,kreiertes Gala-Dinner, präsentiert von den Lenor Unstoppables und Ariel. Darüber hinaus wird im Rahmen des 54. Ball des Sports Schwimm-Legende Michael Groß mit der "Goldenen Sportpyramide" für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Verleihung wird präsentiert von Generali und Deutsche Vermögensberatung. Als weiteren Höhepunkt präsentiert mainova den traditionellen Mitternachts-Act von Popsänger Sasha.

Was den 54. Ball des Sports ebenfalls auszeichnen wird, sind die Erlebniswelten, in denen die Gäste nach dem traditionellen Eröffnungstanz einen langen Abend in bester Gesellschaft genießen können. Neben dem zentralen Anlaufpunkt, der Lounge der Nationalen Förderer der Sporthilfe, laden viele weitere Sponsoren zum Feiern und Genießen ein. Darunter auch die Sporthilfe-Kuratoriums-Lounge, präsentiert von Emirates, als attraktive Anlaufstelle für alle Kuratorinnen und Kuratoren sowie Gäste. Die Möglichkeit, an dem Abend selbst sportlich aktiv zu werden, bieten darüber hinaus eine Vielzahl an Aktivstationen.

Mercedes-Benz, Nationaler Förderer der Sporthilfe, sorgt mit seinem exklusiven Fahrservice für eine stilvolle Ankunft der Ballgäste am roten Teppich. Mehr als 150 Unternehmen beteiligen sich als Sponsoren und Partner beim Gala-Programm und der traditionellen Tombola mit Preisen im Wert von rund 300.000 Euro.

Auszug aus der aktuellen Gästeliste zum 54. Ball des Sports: Prominente Gäste - Ball des Sports - Events & Auszeichnungen - Stiftung Deutsche Sporthilfe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.

Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Original-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell