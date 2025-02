Sporthilfe

Neue leistungsbezogenere Sporthilfe-Förderung gestartet

Bereits 1.450 Athlet:innen aus 13 Spitzensportverbänden in geänderte Förderstruktur überführt / Über 700 Athlet:innen ins Talent-Team der Sporthilfe aufgenommen

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe ist im Januar mit zukunftsweisenden Schritten in das Jahr 2025 gestartet: Bereits 1.450 der rund 4.000 geförderten Nachwuchs- und Top-Athlet:innen sind mit dem Ziel einer leistungsbezogeneren Unterstützung in die geänderte Förderstruktur der Sporthilfe überführt worden. Darüber erhalten zukünftig Athlet:innen in vier Sporthilfe-Teams eine individuell auf ihre Lebenssituation angepasste Förderung - vom neu gegründeten Talent- über das Potenzial- und Top- bis hin zum Alumni-Team.

Ziel der Sporthilfe ist es, die größten Talente bereits ab dem Nachwuchsbereich und zu jedem Zeitpunkt ihrer sportlichen und beruflichen Laufbahn zielgerichtet zu unterstützen und bedarfsgerechte Angebote fortzuführen und zu schaffen. Dafür hatte die Sporthilfe im vergangenen Sommer basierend auf einer umfassenden Analyse und unter Einbeziehung der Athlet:innen eine Anpassung der Sporthilfe-Förderstruktur angekündigt und damit auf das Abschneiden der deutschen Mannschaften bei vergangenen Olympischen und Paralympischen Spielen reagiert. Die Sporthilfe optimiert damit weiter die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen in der direkten Athletenförderung, damit bei den kommenden Olympischen und Paralympischen Spielen deutsche Athlet:innen wieder besser in der Weltspitze mithalten und Erfolge erringen können (mehr Detail-Informationen...).

In einem ersten Schritt sind deshalb im Januar über 700 Talente aus dem Nachwuchsbundeskader der Sportarten Badminton, Basketball, Hockey, Judo, Kanu, aus dem Para-Sport, Ringen, Segeln, Taekwondo, Tennis, Tischtennis, Turnen inklusive Trampolin und Rhythmische Sportgymnastik und Volleyball in das neu gegründete Talent-Team aufgenommen worden. Sie erhalten damit bereits im Nachwuchsbereich eine finanzielle Förderung, neu etabliert wurde zudem im Talent-Team eine Studiums- und Ausbildungsförderung. Die erfolgreiche Nachwuchselite-Förderung für die größten Talente wird fortgeführt. Insgesamt wurde vom Gutachterausschuss der Sporthilfe für die ersten 13 von rund 50 Spitzenverbänden ein Jahresbudget von insgesamt knapp 9,5 Mio. Euro zur individuellen Beantragung freigegeben.

Um für die Athletenförderung eine noch stärkere Leistungsfokussierung im Top-Team und Potenzial-Team der Sporthilfe zu erreichen und gleichzeitig die Fördersummen auf hohem Niveau zu halten, wurden ab 2025 Sporthilfe-Teamgrößen abhängig von den Erfolgen der zurückliegenden vier Jahre definiert, womit ein zusätzliches Anreizsystem für leistungsstarke Verbände und deren Athlet:innen geschaffen wird, bei gleichzeitiger Fokussierung auf die großen Talente in den Bundeskadern der Verbände. Damit setzt die Sporthilfe ihre Ankündigung eines stärkeren Leistungsbezugs um.

"Wir freuen uns über die konstruktive Zusammenarbeit mit den Athletensprecher:innen, den Spitzenverbänden, unseren Unterstützern aus Wirtschaft und Politik und den Partnern DOSB und DBS in den vergangenen Monaten", sagt Karin Orgeldinger, im Sporthilfe-Vorstand zuständig für die Athletenförderung. "Aufgrund der individuellen Voraussetzungen jede:r Athlet:in und jedes Verbandes beinhaltet eine Umstrukturierung bei der praktischen Umsetzung vereinzelt auch schwierigere Entscheidungen. Dennoch sind wir bisher bei den Gesprächen auf überwiegend positive und konstruktive Resonanz gestoßen, weil alle die Intention mittragen, unsere Athlet:innen wieder leistungsfähiger zu machen. Wir gehen so im Sinne der Athlet:innen mit viel Zuversicht und Motivation weiter in das Jahr 2025."

Im nächsten Schritt werden weitere 10 Sportarten in die geänderte Förderstruktur der Sporthilfe überführt: Boxen, Gehörlosensport, Gewichtheben, Klettern, Moderner Fünfkampf, Radsport, Reiten, Rudern, Skateboard und Surfen. Der Wintersport folgt ab Mai, so dass alle Athlet:innen vor den Olympischen Winterspielen in Mailand Cortina in der neuen Fördersystematik unterstützt werden. Die konkreten Fördermaßnahmen werden jeweils vom Sporthilfe-Gutachterausschuss in seinen monatlichen Sitzungen beschlossen.

Über die Sporthilfe:

Die Sporthilfe begleitet Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzensportler:innen auf dem Weg zu Medaillenerfolgen bei Welt- und Europameisterschaften sowie insbesondere in Hinblick auf die kommenden Olympischen und Paralympischen Spielen in Mailand/Cortina d'Ampezzo 2026, Los Angeles 2028 und darüber hinaus. Dabei versteht sich die Sporthilfe als beständige Begleiterin für die Athlet:innen - vom Anfang bis zum Ende der sportlichen sowie in der nachaktiven Karriere. So unterstützt die Stiftung rund 4.000 Athlet:innen aus über 50 verschiedenen Sportarten sowohl finanziell als auch bei der Karriereplanung und in der Persönlichkeitsentwicklung mit verantwortungsbewussten und kreativen Förderkonzepten, die kontinuierlich den Rahmenbedingungen der Athlet:innen angepasst werden. Damit hat die Sporthilfe als wichtigste Förderungsinstitution in Deutschland maßgeblichen Anteil an bisherigen und zukünftigen olympischen und paralympischen Erfolgen deutscher Athlet:innen. Mehr Informationen...

