Musikalischer Höhepunkt beim Ball des Sports der Sporthilfe: Sasha rockt die Festhalle Frankfurt zu Mitternacht

Popsänger Sasha performt als musikalischer Stargast beim Ball des Sports 2025 am 22. Februar in der Festhalle Frankfurt

In rund einem Monat bittet die Sporthilfe wieder beim Ball des Sports zum Tanz. Auch bei der 54. Auflage der größten Benefizveranstaltung im europäischen Sport gibt sich die Prominenz aus Sport, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am 22. Februar 2025 zugunsten des deutschen Nachwuchs- und Spitzensports in der Festhalle Frankfurt die Ehre. Für den musikalischen Höhepunkt beim traditionellen Mitternachts-Act des einzigartigen Events, bei dem jedes Jahr Erlöse im hohen sechsstelligen Bereich erzielt werden, sorgt 2025 ein Künstler, der die deutsche Musiklandschaft in den vergangenen zwei Jahrzehnten maßgeblich geprägt hat: Sasha.

Vor mehr als 25 Jahren schaffte der heute 53-Jährige mit der Single "If You Believe" den großen Durchbruch. Sein Debütalbum "Dedicated to..." wurde über eine Million Mal verkauft und erlangte Platin-Status. Es folgten neun weitere Studioalben - zwei davon mit seinem Rockabilly-Projekt "Dick Brave and the Backbeats". Mit seinem einzigartigen Stil aus Pop, Rock und Soul und bekannten Hits wie "This Is My Time", "Lucky Day", "We Can Leave The World Behind" oder "I Feel Lonely" ist Sing- und Tanzstimmung bei den rund 1.600 Gästen in der Festhalle garantiert. In den vergangenen Jahren war Sasha bei verschiedenen TV-Sendungen, beispielsweise als Juror der Castingshows "The Voice Kids" und "The Voice Senior" sowie als Teilnehmer bei "The Masked Singer", zu sehen. 2024 tourte er mit seiner Bühnenshow "This Is My Time" durch Deutschland. Für Sasha ist es nach 2006 bereits der zweite Auftritt beim Ball des Sports. Präsentiert wird der diesjährige Mitternachts-Act von Mainova.

Karsten Petry, im Sporthilfe-Vorstand verantwortlich für die Bereiche Marketing, Vertrieb und Events: "Mit unseren Top-Athlet:innen, viel Glamour und zahlreichen Stars wird der Ball des Sports auch 2025 wieder ein hochexklusives, prestigeträchtiges und einzigartiges Event zugunsten der besten deutschen Spitzen- und Nachwuchsathlet:innen. Wir freuen uns, mit Sasha einen echten Star der deutschen Popmusik gewonnen zu haben, der diesen besonderen Gala-Abend mit seinem Auftritt mehr als nur abrundet. Der Ball des Sports ist das größte Charity-Event im europäischen Sport und verspricht, für alle Athlet:innen, Partner, Kurator:innen und weiteren Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu werden."

Bereits seit 1992 ist der Mitternachts-Act fester Bestandteil des Showprogramms beim Ball des Sports. Bei der Premiere stand der spanische Tenor José Carreras auf der Bühne der Rhein-Main-Halle in Wiesbaden. Seither gaben sich internationale Musikgrößen wie Chris de Burgh, Gloria Gaynor, Jennifer Rush und Ronan Keating, aber auch zahlreiche Stars der deutschen Musikszene, darunter Udo Jürgens, Herbert Grönemeyer, Die Fantastischen Vier, die Sportfreunde Stiller und Tim Bendzko, die Ehre. Im vergangenen Jahr sorgten Soul-Sängerin Joy Denalane und Hip-Hopper Max Herre für Stimmung bei den Gästen in der Festhalle Frankfurt.

Mit ihrem exklusiven Sport- und Showprogramm aus dem olympischen und paralympischen Sport lässt die Sporthilfe am 22. Februar zudem die Spiele von Paris noch einmal aufleben. Im Mittelpunkt der glanzvollen Veranstaltung stehen die Sportart Trampolin, präsentiert von LOTTO Hessen, sowie eine bunte Mischung aus dem Para-Sportbereich: Para-Tischtennis, Sitzvolleyball und Rollstuhlrugby, präsentiert von PwC Deutschland, werden das Publikum ins Staunen versetzen. Die Sportflächen sind wie gewohnt aufwendig in den Publikumsbereich integriert, sodass sich die Gäste nicht nur auf "Spitzensport hautnah", sondern auch auf ein spektakuläres Ambiente freuen dürfen. Darüber hinaus wird im Rahmen des 54. Ball des Sports Schwimm-Legende Michael Groß mit der "Goldenen Sportpyramide" für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Verleihung wird präsentiert von Generali und Deutsche Vermögensberatung.

Die begehrten Tickets für den Ball des Sports zum Einzelpreis von 1.200 Euro sind exklusiv den geladenen Gästen der Sporthilfe vorbehalten. Ticketanfragen können direkt an die Sporthilfe (event@sporthilfe.de) gestellt, jedoch nur bei entsprechender Kapazität zugelassen werden. Mit der Einladung verbindet die Sporthilfe die Bitte um eine zusätzliche Spende (gegen Zuwendungsbescheinigung) in Höhe von mindestens 400 Euro pro Person. Ziel der Stiftung ist es, durch das Event einen hohen sechsstelligen Benefiz-Erlös zugunsten der besten deutschen Nachwuchs- und Spitzensportler:innen zu erwirtschaften, und damit, gemäß der aktuellen Sporthilfe-Kampagne "Wir gehen weiter", einen wichtigen Beitrag zur Förderung für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo und die Sommerspiele 2028 in Los Angeles zu generieren.

Der Ball des Sports stellt damit für die Sporthilfe die sowohl finanziell als auch ideell wichtigste Veranstaltung im Jahr dar. Um internationale Spitzenleistungen zu ermöglichen und zu feiern, ist der Ball des Sports die wichtigste gesellschaftliche Plattform Deutschlands, mit der die Sporthilfe Deutschlands beste Athlet:innen mit ihren Partnern und Förderern, mit Führungskräften aus der deutschen Wirtschaft sowie mit Prominenz aus Politik und Gesellschaft zusammenbringt und ihnen auch außerhalb der Wettkämpfe eine mediale Plattform bietet. Damit unterstreicht die Sporthilfe ihre große Wertschätzung gegenüber den Leistungen der Athlet:innen.

Mercedes-Benz, Nationaler Förderer der Sporthilfe, sorgt mit seinem exklusiven Fahrservice für eine stilvolle Ankunft der Ballgäste am Roten Teppich. Mehr als 150 Unternehmen beteiligen sich als Sponsoren und Partner beim Gala-Programm und der traditionellen Tombola, präsentiert von Deutsche Post, mit Preisen im Wert von rund 300.000 Euro. Für bargeldloses Bezahlen der Tombola-Lose sorgt auch in diesem Jahr die Deutsche Bank - ebenfalls Nationaler Förderer der Sporthilfe - mit ihrem Partner Vert.

