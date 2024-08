Sany Group

SANY Heavy Industry ist Vorreiter bei globalen Baumaschinen-Innovationen und unterstützt Wandel zu einer nachhaltigen Industrie

Vor einem Jahr veröffentlichten die Vereinten Nationen (UN) ihren 2023 Financing for Sustainable Development Report: Financing Sustainable Transformations, der die zentrale Rolle des grünen industriellen Wandels für das Erreichen der Klima- und Nachhaltigkeitsziele hervorhebt. Seitdem hat SANY Heavy Industry, ein führendes Unternehmen im Baumaschinensektor, im Rahmen des weltweiten Strebens nach Nachhaltigkeit und intelligenten Lösungen unermüdlich neue technologische Grenzen abgesteckt und eine Reihe bahnbrechender Produkte auf den Markt gebracht. Die solide technologische Basis und die Marktpräsenz des Unternehmens haben es möglich gemacht, dass diese Innovationen in diesem Jahr auf dem globalen Baumaschinenmarkt ins Rampenlicht gerückt sind und als wichtiger Katalysator für den ökologischen Wandel und den technologischen Fortschritt in der Branche fungieren.

Bei seinen Bemühungen um globale Expansion, intelligente Digitalisierung und kohlenstoffarme Strategien steht SANY an der Spitze des Baumaschinensektors auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Hier finden Sie eine Übersicht über die SANY-Flaggschiffprodukte des Jahres:

Großbagger der Serien SY870E und SY1650E

Der SY870E Großbagger verfügt über ein 6.000-V-Hochspannungs-Elektroantriebssystem, das mit einem 370-kW-Elektromotor gekoppelt ist und im Vergleich zu herkömmlichen dieselbetriebenen Modellen eine Einsparung von mehr als 30 % bei den Betriebskosten ermöglicht.

Für seine bahnbrechenden Innovationen im Bereich Elektrifizierung und digitale Technologien wird der SY1650E von vielen gefeiert. Bei diesem Baggermodell hat SANY in 18 Kerntechnologien Durchbrüche erzielt, schließt damit die Lücke in der 6-kV-Hochspannungstechnologie für Großbagger und senkt die Gesamtbetriebskosten erheblich. Der Erfolg schon vor der Markteinführung, dokumentiert durch zahlreiche Bestellungen, spiegelt das Potenzial des Baggers und die Anerkennung im Bergbausektor wider.

710S Autobetonpumpe

Die nächste Generation der Lkw-Pumpen verfügt über den längsten Ausleger der Branche, gepaart mit einem minimalen Platzbedarf und einem flexiblen Auslegerdesign, das auch eine 360-Grad-Vollverlegung ermöglicht. Die überlegene Konstruktion bietet Kunden eine umweltfreundliche, energieeffiziente, stabile und zuverlässige Lösung und fördert den technologischen Fortschritt in der Branche.

STC2400C8-8 LKW-Kran

Der weltweit größte 240-Tonnen-Autokran ist für seinen ultralangen Hauptausleger und seine unvergleichliche Leistung bekannt und hat 2023 einen beeindruckenden Marktanteil von 57,9 % erreichen. Er bietet die Fähigkeiten eines 300-Tonnen-Krans und verfügt über ein vielseitiges 25-Tonnen-Gegengewicht, das sich um einen Meter verschieben lässt – was sowohl die betriebliche Effizienz als auch die Sicherheitsstandards revolutioniert.

SCC22000A Raupenkran

Unter Ausnutzung der neuesten Fortschritte in der Konstruktionstechnik und mehrerer branchenweiter Innovationen ist das Modell der größte Raupenkran, der jemals aus China exportiert wurde. Er eignet sich zudem hervorragend für den Einsatz in den rauesten und kältesten Umgebungen. Der SCC22000A integriert nahtlos zwei Krane in einen einzigen Superkran mit einer Kapazität von mehr als 4.000 Tonnen und erreicht damit eine bemerkenswerte "1+1>2"-Leistungssteigerung.

SANY hat seine weltweite Führungsposition mit der Einführung mehrerer bahnbrechender Produkte weiter gefestigt, wobei der Schwerpunkt auf wasserstoffbetriebenen Fahrmischern und integrierten Asphaltanlagen liegt. Der wasserstoffbetriebene Fahrmischer, der erste in China mit einem unabhängig entwickelten Brennstoffzellensystem, unterstreicht SANYs zukunftsweisende Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien.

Das innovative Produktportfolio von SANY hat dem Unternehmen zu bemerkenswerten Markterfolgen verholfen, darunter 13 Jahre in Folge die Position als Chinas führender Anbieter von Baggern, die Anerkennung als weltweit führende Marke für Betonmaschinen und ein atemberaubendes Wachstum von über 50 % auf den internationalen Märkten für Hebemaschinen. Darüber hinaus hat das Unternehmen weltweit bahnbrechende Fortschritte im Bereich der Straßenbau- und Rammmaschinen gemacht. Diese Erfolge unterstreichen die zentrale Rolle von SANY bei der Förderung der nachhaltigen Entwicklung der Baumaschinenindustrie weltweit.

