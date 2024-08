Deutscher Verband Flüssiggas e.V.

Fragen zur Heizungsmodernisierung? Der interaktive "Heiz-Navigator" bringt Klarheit

DVFG startet Microsite und interaktives Tool ("Heiz-Navigator") zur Heizungsmodernisierung unter www.heiz-navigator.de

"Heiz-Navigator" zeigt, worauf Hauseigentümer bei Reparatur oder Tausch der Heizung achten müssen - und ob Flüssiggas eine passgenaue Heizoption ist.

Einfach durchklicken und verstehen: Spannende Grafiken, Animationen und Checklisten erklären das Heizungsgesetz sowie Heizoptionen mit Flüssiggas.

"Unser neues interaktives Angebot bringt relevante Informationen rund um die Heizungsmodernisierung leicht verständlich und anschaulich auf den Punkt - und hilft dabei, das Heizungsgesetz besser zu verstehen", sagt Olaf Hermann, Pressesprecher beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG).

Das Heizungsgesetz gilt bereits über ein halbes Jahr. Und doch herrscht bei vielen Hauseigentümern immer noch große Verunsicherung: Was bedeuten die gesetzlichen Regelungen für die eigene Heizungsmodernisierung? Für mehr Transparenz und Klarheit hat der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) ein interaktives Tool entwickelt, das die wichtigsten Fragen beantwortet: Der "Heiz-Navigator" ist ab sofort online unter www.heiz-navigator.de. "Wir erhalten viele Fragen, was die neuen Regelungen im Heizungsgesetz ganz praktisch bedeuten - und welche Modernisierungsoptionen tatsächlich in Frage kommen. Auf der neuen Plattform bringen wir alle relevanten Informationen leicht verständlich und anschaulich auf den Punkt. Und sorgen mit dem Heiz-Navigator für mehr Klarheit im Regelungs- und Fristendschungel", sagt Olaf Hermann, Pressesprecher beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG).

Herzstück der Microsite: Der interaktive "Heiz-Navigator"

Der interaktive "Heiz-Navigator" startet unmittelbar in der Alltagsrealität der Nutzer und hilft ihnen bei der Entscheidungsfindung. Sie klicken zu Beginn zunächst den Grund an, warum sie sich mit der Heizungsmodernisierung beschäftigen: "Meine Heizung ist kaputt: Darf ich sie reparieren?" oder "Meine Heizung ist alt: Ich überlege sie auszutauschen". Ist die Heizung defekt, gibt das interaktive Tool Antworten, worauf bei der Heizungsreparatur zu achten ist und welche Regelungen und Fristen beim Ausfall der Heizungsanlage gelten. Wer überlegt, seine alte Heizung auszutauschen, erhält eine fundierte Einschätzung zu möglichen Optionen der Heizungsmodernisierung direkt nach der Beantwortung weniger Fragen zum eigenen Gebäude, dem Wohnort, dem bisherigen Energieträger für die Wärmeversorgung sowie zu geplanten Sanierungsmaßnahmen. Und erfährt so, ob eine moderne Flüssiggas-Heizung zum Gebäude passt.

Interaktives Scrollytelling: Heizungsgesetz und Flüssiggas spielerisch verstehen

65-Prozent-Anforderung, kommunale Wärmeplanung, Fristen und Heizoptionen: Was im Heizungsgesetz komplex klingt, vermittelt die Microsite verständlich und anschaulich. Und nutzt dafür das Format einer interaktiven Story ("Scrollytelling"), bei der sich die Inhalte beim Klicken und Scrollen entsprechend der jeweiligen Fakten dynamisch verändern. So lassen sich die Regeln und Fristen rund um das Thema klimafreundliches Heizen auf unterhaltsame Weise entdecken. Ebenso spannend aufbereitet sind die umfassenden Informationen zur zukunftssicheren Heizoption Flüssiggas - beispielsweise wie Heizen mit biogenem Flüssiggas funktioniert und welche Vorzüge eine Flüssiggas-Hybridheizung bieten kann. Fragen und Antworten fassen die wichtigsten Fakten kompakt zusammen.

Verständliche Informationen als Schlüssel für erfolgreiche Wärmewende

Microsite und "Heiz-Navigator" helfen dabei, die geltenden Regeln und Heizoptionen besser zu verstehen. Denn: Ein Heizungsgesetz allein macht noch keine erfolgreiche Wärmewende. Umso wichtiger ist es, die neuen Regelungen auch verständlich zu erklären. "Der Erfolg der Wärmewende - insbesondere im ländlichen Raum - wird entscheidend davon abhängen, dass Hauseigentümer umfassend über die optimalen Heizoptionen für ihr Gebäude informiert sind. Unser interaktives Informationsangebot leistet dazu einen wichtigen Beitrag", sagt Olaf Hermann.

Noch Fragen? Der "Heiz-Navigator" unter www.heiz-navigator.de liefert die Antworten.

Folgende Inhalte finden sich auf der Microsite:

Überblick: Das bringt das Heizungsgesetz | Die neuen Regeln für klimafreundliches Heizen einfach erklärt!

Energieträger Flüssiggas: So geht's - mit Flüssiggas heizen! | Alle Infos zur klimafreundlichen Heizoption!

Interaktives Tool: "Heiz-Navigator" | Schnell-Check für Heizungsmodernisierer

Energieträger Flüssiggas:

Flüssiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG, Methan) - besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Die erneuerbaren Varianten sind als biogenes Flüssiggas und künftig als Dimethylether (rDME) verfügbar. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.

