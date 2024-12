Sporthilfe

Neu in Cortina 2026: Sporthilfe-Förderung für Deutschlands beste Skibergsteiger:innen

Frankfurt am Main (ots)

Skibergsteigen 2026 erstmals Teil der Olympischen Winterspiele / Sporthilfe-Förderung für zehn deutsche Nachwuchs- und Top-Athlet:innen mit rund 100.400 Euro

"Es ist eine Once-in-a-lifetime-Möglichkeit", betont Tatjana Paller. Deutschlands beste Skibergsteigerin macht sich Hoffnungen auf ihr Olympia-Debüt. Denn Skibergsteigen ist 2026 erstmals Teil der Olympischen Winterspiele. Auf dem Weg nach Bormio, 125 Kilometer Luftlinie nordwestlich von Mailand, wo im Februar 2026 drei olympische Wettbewerbe im Skibergsteigen ausgetragen werden, werden Paller und aktuell neun weitere Nachwuchs- und Top-Athlet:innen von der Stiftung Deutsche Sporthilfe unterstützt - in der aktuellen Förderperiode 2024/2025 mit einem Gesamtetat von rund 100.400 Euro.

Für Tatjana Paller ist es der zweite Anlauf, um bei Olympischen Spielen an den Start zu gehen. Begonnen hatte die heute 29-Jährige ihre Karriere als Radfahrerin, wurde 2017 sogar U23-Europameisterin auf der Bahn - und bereits damals Sporthilfe-gefördert. "Dass ich in beiden Sportarten von der Sporthilfe gefördert werde bzw. wurde, das macht mich schon stolz", so Paller. Seit dem schweren Sturz von Olympiasiegerin Kristina Vogel, die seitdem querschnittsgelähmt ist, fuhr bei ihr auf dem Rad aber immer die Angst vor einem Unfall mit. Logische Folge: Die Ergebnisse stimmten nicht mehr, ihre Leidenschaft schwand. Im Skibergsteigen, das die Oberbayerin zuvor hobbymäßig betrieben hatte, fand sie die Chance auf eine zweite Leistungssportkarriere. Mit Erfolg: In der vergangenen Saison wurde Paller Gesamt-Vierte im Sprint-Weltcup.

Könnte Paller ihre Ergebnisse aus der vergangenen Saison in diesem Winter wiederholen, würde das dem deutschen Team zwei Quotenplätze für Olympia sichern: Im Damen-Sprint und im Mixed - dort tritt Paller mit dem acht Jahre jüngeren Finn Hösch an. Er hat entgegen seiner Mixed-Staffel-Partnerin bereits olympische Luft geschnuppert, 2020 bei den Youth Olympic Games in Lausanne. Jetzt ist er bestens motiviert für 2026: "Das war damals absolut beeindruckend und hat einen Vorgeschmack auf 2026 gegeben", sagt der Münchner.

Die Chancen, dass "Skimo" als temporäre Sportart auch 2030 Teil der Olympischen Winterspiele sein wird, stehen nicht schlecht. Dann finden die Spiele in den französischen Alpen statt. Spätestens dort will auch Helena Euringer olympische Luft atmen. Die 18-Jährige besucht aktuell die zwölfte Klasse des Skiinternats in Berchtesgaden und gilt als das herausragende Nachwuchstalent ihrer Sportart. Von der Sporthilfe wird sie in der Nachwuchselite-Förderung unterstützt, eine Auszeichnung für das Skibergsteigen insgesamt und für die junge Sportlerin persönlich. Ihr Ziel sind die Olympischen Spiele 2030. "Aber ich würde natürlich auch 2026 mitnehmen, wenn es sich ergibt", lacht Euringer.

Weitere Informationen zu "Skimo" in der neuesten Ausgabe des Sporthilfe Magazins und auf sporthilfe.de.

