Der Pro Campus-Presse Award - Ab sofort können wieder Bewerbungen eingereicht werden.

Remagen (ots) - Zum ersten Mal geht der Preis für die beste deutschsprachige Studierendenpublikation an "Akrützel" aus Jena. Platz 2 des Siegertreppchens besteigt der "Semesterspiegel" Münster, den dritten Platz teilen sich in diesem Jahr der Heidelberger "Ruprecht" und "Luhze" aus Leipzig. War "Akrützel" in den Vorjahren auch immer mal oben mit dabei, so schaffte es die Redaktion aus Jena in diesem Jahr mit ihrem ...

