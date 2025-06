pekutherm Kunststoffe GmbH

Gemeinsam für Nachhaltigkeit: Rücknahme- und Recyclinginitiative von Pekutherm und POLYVANTIS

Geisenheim bei Frankfurt am Main (ots)

Pekutherm und POLYVANTIS initiieren ein gemeinsames Rücknahme- und Recyclingprogramm für PLEXIGLAS® Produktionsreste, um Acrylglas systematisch in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen.

Pekutherm übernimmt die qualitätsgesicherte Aufbereitung der sortenreinen Reste, die als Rezyklat in nachhaltige Produktlinien wie PLEXIGLAS® proTerra einfließen.

Das Programm richtet sich europaweit an Verarbeiter und Händler, ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Abläufe und wird durch ein Recycling-Zertifikat mit Siegel ergänzt.

Ziel der Kooperation ist die Reduzierung industrieller Abfälle, Ressourcenschonung und Förderung einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft für technische Kunststoffe.

Die Pekutherm Kunststoffe GmbH und die POLYVANTIS GmbH haben ein gemeinsames Rücknahme- und Recyclingprogramm für PLEXIGLAS® Halbzeugreste initiiert. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Ressourcen zu schonen, industrielle Abfälle gezielt zu erfassen und Acrylglasreste in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen. Dazu werden Produktionsreste aus der Verarbeitung und dem Handel zentral gesammelt, bei Pekutherm qualitätsgesichert aufbereitet und als Rezyklat an POLYVANTIS zurückgeliefert. Dort findet das Material in neuen, nachhaltigen Produktlinien wie PLEXIGLAS® proTerra Platten Verwendung.

Effizientes Recycling durch abgestimmte Prozesse

Die Pekutherm Kunststoffe GmbH ist ein TÜV-zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und seit über 30 Jahren auf das Recycling technischer Kunststoffe spezialisiert. Mit einer jährlichen Kapazität von rund 10.000 Tonnen stellt das Unternehmen aus post-industriellen Plattenresten Rezyklate aus Acrylglas und Polycarbonat in Extrusionsqualität her. Als Full-Service-Dienstleister bietet Pekutherm ein umfassendes Konzept zur Wiederverwertung thermoplastischer Kunststoffe.

"Die Verwertung sortenreiner Acrylglasreste bietet großes Potenzial für die industrielle Kreislaufwirtschaft. Gemeinsam mit POLYVANTIS schaffen wir ein verlässliches Rücknahmesystem, das sich nahtlos in bestehende Betriebsabläufe integrieren lässt," erklärt Heiko Pfister, Geschäftsführer der Pekutherm Kunststoffe GmbH.

PLEXIGLAS® als recyclingfähiger Hochleistungswerkstoff

Das Markenacrylglas PLEXIGLAS® eignet sich hervorragend für eine nachhaltige Nutzung: Es ist langlebig, lässt sich sortenrein recyceln und kann in geeigneten Verfahren nahezu vollständig wiederverwertet werden, ohne dass die Materialqualität beeinträchtigt wird. Durch die Kooperation mit POLYVANTIS schafft Pekutherm eine effiziente Lösung, um PLEXIGLAS® Reste systematisch zurückzuführen. Die Rücknahme richtet sich an Fachverarbeitungsbetriebe und den Handel in ganz Europa und unterstützt sie dabei, ihre Abfälle in den Rohstoffkreislauf zurückzugeben.

Recycling gelingt nur gemeinsam

Die Kooperation von Pekutherm und POLYVANTIS gewährleistet einen klar strukturierten Ablauf der Rücknahme: Verarbeitungs- und Handelsunternehmen sammeln PLEXIGLAS® Acrylglasreste im Rahmen ihrer gewohnten Arbeitsprozesse. Pekutherm organisiert auf Wunsch innerhalb von 48 Stunden die europaweite Abholung, übernimmt die Aufbereitung des Materials und liefert das Rezyklat an POLYVANTIS zurück. Dort wird der recycelte Rohstoff erneut zur Produktion hochwertiger Halbzeuge verwendet - ein wirksamer Beitrag zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs.

"Die Kooperation mit POLYVANTIS vereint unser Recycling-Know-how mit einem führenden Hersteller - ein Schritt, der sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich überzeugt," ergänzt Heiko Pfister, Geschäftsführer der Pekutherm Kunststoffe GmbH.

Zertifiziertes Partnerprogramm für mehr Transparenz

Teilnehmende Unternehmen erhalten jährlich ein Recycling-Zertifikat im Rahmen des Pekutherm Recycling-Partnerprogramms. Das zugehörige Siegel kann in Nachhaltigkeitsberichten, Umweltkommunikation und Marketing verwendet werden - als klarer Nachweis für ressourcenschonendes Handeln und gelebte Kreislaufwirtschaft.

Kontakt und Teilnahme

Interessierte Verarbeiter und Händler können sich direkt an Pekutherm wenden:

recycling@pekutherm.de, www.pekutherm.de

Polymethylmethacrylat (PMMA)-Halbzeuge von POLYVANTIS werden auf dem europäischen, asiatischen, afrikanischen und australischen Kontinent unter der registrierten Marke PLEXIGLAS®, auf dem amerikanischen Kontinent unter der registrierten Marke ACRYLITE® vertrieben, jeweils eingetragene Marke der Röhm GmbH, Darmstadt, oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Pekutherm ist Deutschlands führender Recyclingbetrieb für Acrylglas (PMMA) und Polycarbonat (PC) sowie andere Thermoplaste und hat einen nachhaltigen Recyclingkreislauf für diese Stoffe entwickelt. Durch die Sortierung und Aufbereitung entsteht ein hochwertiger Rohstoff, der für neue PMMA- oder PC-Produkte zur Verfügung steht. Mit eigenen Ecoboxen, die bei Betrieben, in denen PMMA-Reste oder andere thermoplastische Halbzeuge als Abfall oder Verschnitt anfallen, platziert werden, geht Pekutherm den ersten Schritt zu einem neuen Leben für das Kunststoffprodukt. Im Betrieb wird das Produkt sortenrein zu Granulat verarbeitet. Der so gewonnene Rohstoff ermöglicht umweltfreundliche und ressourcenschonende neue Bauteile.

