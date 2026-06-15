Badische Zeitung

Unerfüllte Kinderwünsche - Potentielle Eltern reagieren auf Krisen und Sorgen

Kommentar von Thomas Steiner

Freiburg (ots)

"Die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit und die persönliche Besorgnis um die eigene Existenz verschränken sich. Der Kinderwunsch ist eigentlich da, sagen die Bevölkerungsforscher. Für viele Menschen gehören Kinder ganz selbstverständlich dazu zum Leben. Und doch schiebt man es auf, welche zu kriegen, beschränkt sich auf eines oder zwei oder lässt es gänzlich sein. Ihr auf diese Weise unerfüllter Kinderwunsch beschäftigt - auch das ein Ergebnis von Umfragen - nicht wenige Leute. Eine wirklich glückliche Gesellschaft sieht anders aus. Aber wie soll es anders werden in dieser Welt der Krisen?" https://mehr.bz/bel167a

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