ZDFinfo-Programmänderung
Woche 50/25
Mainz (ots)
Woche 50/25 Dienstag, 08.12. Bitte Programmänderung beachten: 1.05 Die Erben der Dinos Aufstieg der Vögel Frankreich 2025 „Neuseeland – Rivalen der Urzeit: Lebende Fossilien“ entfällt!!! 1.50 Die Erben der Dinos Herrscher der Lüfte Frankreich 2025 „Neuseeland – Rivalen der Urzeit: Insel der Giganten“ entfällt!!!
