PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDFinfo-Programmänderung
Woche 50/25

Mainz (ots)

Woche 50/25 
Dienstag, 08.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 1.05	 Die Erben der Dinos
          Aufstieg der Vögel
	 Frankreich 2025

          „Neuseeland – Rivalen der Urzeit: Lebende Fossilien“ entfällt!!!

 1.50	 Die Erben der Dinos
	 Herrscher der Lüfte
	 Frankreich 2025

 	 „Neuseeland – Rivalen der Urzeit: Insel der Giganten“ entfällt!!!

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 05.12.2025 – 12:02

    ZDF-Programmänderung ab Woche 50/25

    Mainz (ots) - Woche 50/25 Di., 9.12. Bitte geänderten Programmablauf ab 17.00 Uhr beachten: 17.00 heute Xpress 17.05 sportstudio live (HD/UT) Handball-WM der Frauen Deutschland - N. N. Viertelfinale Übertragung aus Dortmund Kommentator: Gari Paubandt Moderation: Florian Zschiedrich Verlängerung und Siebenmeterwerfen möglich (Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen. "hallo deutschland" entfällt.) Die Serie "SOKO ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 16:30

    ZDF-Programmänderung Woche 49/25

    Mainz (ots) - Woche 49/25 Fr., 5.12. Bitte neuen Ausdruck beachten: 11.15 sportstudio live (HD/UT) Weltcup Skispringen Frauen, 1. Durchgang Übertragung aus Wisla/Polen Kommentatorin: Eike Papsdorf Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 12.10 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Männer Zusammenfassung aus Beaver Creek/USA Kommentator: Fabian Meseberg ca. 12.20 Uhr Weltcup Skispringen Frauen, 2. Durchgang Übertragung aus Wisla/Polen Kommentatorin: Eike Papsdorf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren