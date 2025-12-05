ZDF

Dienstag, 9. Dezember 2025, 0.45 Uhr und Dienstag, 16. Dezember 2025, 0.30 Uhr

Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte: Dienstag, 9. Dezember 2025, 0.45 Uhr Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer Zwei Menschen in einem Studio – ohne die Möglichkeit, einander aus dem Weg zu gehen: "Keine Talkshow – Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" heißt das neue Gesprächsformat im ZDF. Jan Fleischhauer ist Kolumnist, Autor und eine streitlustige Stimme im deutschen Journalismus. Er meint: Wer in Frieden lebt, muss bereit sein, ihn zu verteidigen. Polit-Influencer Simon David Dressler entgegnet: Ich will nicht für mein Land sterben. Dienstag, 16. Dezember 2025, 0.30 Uhr Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer Zwei Menschen in einem Studio – ohne die Möglichkeit, einander aus dem Weg zu gehen: "Keine Talkshow – Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" heißt das neue Gesprächsformat im ZDF. Jan Fleischhauer ist Kolumnist, Autor und eine streitlustige Stimme im deutschen Journalismus. Er meint: Das Auto steht für Freiheit und schafft Arbeit. Mobilitätsexpertin Katja Diehl entgegnet: Autos kosten Platz, Leben und Lebensqualität.

