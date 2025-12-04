PRESSEPORTAL Presseportal Logo

"Precht" im ZDF: Ist unsere Zivilisation noch zu retten, T. C. Boyle?

Mainz (ots)

Entfernt sich unsere Zivilisation vom Humanismus? Kehrt das Prinzip der Macht des Stärkeren zurück? Darüber diskutiert Richard David Precht mit dem US-Schriftsteller T.C. Boyle. Die Sendung "Precht: Ist unsere Zivilisation noch zu retten – T. C. Boyle?" ist am Sonntag, 7. Dezember 2025, 23.45 Uhr, im ZDF zu sehen und steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in Web und App des ZDF zur Verfügung.

T.C. Boyle ist einer der schärfsten literarischen Chronisten des amerikanischen Niedergangs. Sein Amerikabild ist von einer fundamentalen Desillusionierung geprägt – er seziert die USA als gescheiterte Utopie. Reißt die USA den ganzen Westen mit in den Abgrund?

Kehrt die Menschheit ab von den Prinzipien des Humanismus und wendet sich zu einer archaischen Welt, in der nur der Stärkere zählt und der Schwächere nichts? Für T.C. Boyle ist dieses dystopische Schicksal keineswegs ausgemacht. Er glaubt an die Kraft der Demokratie und hofft, dass kommende Wahlen einen politischen Wandel in den USA bringen. Ob damit schon die Menschheit gerettet ist, lässt er offen.

