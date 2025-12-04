PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDFinfo Änderungsmitteilung /Woche 52/25 + Woche 01/26

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   
_____________________________________________________________________

Woche 52/25 
Mittwoch, 24.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 ZDF-History
	 Göttinnen der Leinwand
	 Deutschland 2017

	„Wer ist die Familie Murdoch?“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 25.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.00	 Terra X History
	 Wir Deutschen und die Bundeswehr
	 Deutschland 2023

	„Terra X Harald Lesch... und die Superkraft des 	Allerkleinsten“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)


+Mittwoch, 31.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 DDR – die entsorgte Republik
	 Anschluss oder Wiedervereinigung
	 Deutschland 2019

	„Terra X History: Das geteilte Fest - Weihnachten in Ost und 	West“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 01.01. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.30	 ZDF.reportage
	 Jung im Osten
	 Wie wir wirklich leben
	 Deutschland 2024

	„Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte: Der 	Amazonas“ entfällt
  
7.00	 Die sieben größten Naturwunder der Erde
	 Deutschland 2023


(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

