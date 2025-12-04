ZDF

ZDFinfo Änderungsmitteilung /Woche 52/25 + Woche 01/26

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 52/25 Mittwoch, 24.12. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017 „Wer ist die Familie Murdoch?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 25.12. Bitte Programmänderung beachten: 6.00 Terra X History Wir Deutschen und die Bundeswehr Deutschland 2023 „Terra X Harald Lesch... und die Superkraft des Allerkleinsten“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen) +Mittwoch, 31.12. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 DDR – die entsorgte Republik Anschluss oder Wiedervereinigung Deutschland 2019 „Terra X History: Das geteilte Fest - Weihnachten in Ost und West“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 01.01. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 ZDF.reportage Jung im Osten Wie wir wirklich leben Deutschland 2024 „Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte: Der Amazonas“ entfällt 7.00 Die sieben größten Naturwunder der Erde Deutschland 2023 (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell