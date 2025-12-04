PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 49/25

Mainz (ots)

Woche 49/25

Fr., 5.12.

Bitte geänderten Programmablauf ab 17.55 Uhr beachten:

17.55     sportstudio live
          FIFA WM 2026
          Gruppenauslosung

18.30     heute   (VPS 19.00)

18.39     Wetter   (VPS 19.20)

18.40     sportstudio live   (VPS 20.00)
          FIFA WM 2026
          Gruppenauslosung

(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 2/26

Di., 6.1.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.15     37°   (HD/AD/UT)
          Mut durch Magie – Zaubern als Therapie
          Film von Sandra Liesche und Lena Bartscher
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 6. Januar 2026, 08.00 Uhr bis 5. Januar 2031

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

