ZDF-Programmänderung ab Woche 49/25

Mainz (ots) - ZDF Programmhinweis Bitte aktuellen Programmhinweis beachten: Dienstag, 6. Januar 2026, 22.15 Uhr Mut durch Magie - mit den Ehrlich Brothers Therapie trifft Zauberei: Ein Jahr nach dem Training mit den Ehrlich Brothers zeigen Kinder mit halbseitiger Lähmung, wie selbständig sie heute durchs Leben gehen. Klettern, Schwimmen, Kochen - einige Alltagsziele ...

mehr