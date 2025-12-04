ZDF-Programmänderung ab Woche 49/25
Mainz (ots)
Woche 49/25 Fr., 5.12. Bitte geänderten Programmablauf ab 17.55 Uhr beachten: 17.55 sportstudio live FIFA WM 2026 Gruppenauslosung 18.30 heute (VPS 19.00) 18.39 Wetter (VPS 19.20) 18.40 sportstudio live (VPS 20.00) FIFA WM 2026 Gruppenauslosung (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Woche 2/26 Di., 6.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 37° (HD/AD/UT) Mut durch Magie – Zaubern als Therapie Film von Sandra Liesche und Lena Bartscher Deutschland 2026 Im Streaming: 6. Januar 2026, 08.00 Uhr bis 5. Januar 2031
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell