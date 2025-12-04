PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 03/26

Mainz (ots)

Samstag, 10.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.30	 Apokalypse Ägypten
	 Das Geheimnis der Pyramide
	 Großbritannien 2019

	„Wer schrieb die Bibel? - Die Geheimnisse des Qumran-	Codes“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)


Sonntag, 11.01. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.30	 Ancient Apocalypse
	 Die Zerstörung Karthagos
	 Großbritannien 2025

	„ZDF-History: Alexander der Große - Der Superstar der 	Antike“ entfällt                                                           	„ZDF-History: Krieg der Zeichner“ um 7.00 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 12.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.15	 ZDF-History
	 Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot
	 Deutschland 2012

	„Die Spur: Das Hamas-Netzwerk in Deutschland - Der Kampf um Köpfe 	und Herzen“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 13.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  5.00	 Putin – der gefährliche Despot
	 Deutschland 2022

	„Putins Oligarchen - Versteckte Milliarden in Europa“ entfällt


(weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 14.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 ZDF-History
	 Die großen Kriminalfälle der Geschichte
	 Deutschland 2008

	„ZDF-History: Mörderische Frauen - Rätselhafte Fälle der 	Geschichte“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 16.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 12.45	 Food Trip - Essen und Leben in ...
	 Südkorea - Kimchi, K-Pop und Reisschnaps
	 USA 2022

	„besseresser: Die Tricks in Salamipizza, Gewürzketchup & 	Co.“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

