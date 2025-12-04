ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 03/26

Mainz (ots)

Samstag, 10.01. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 Apokalypse Ägypten Das Geheimnis der Pyramide Großbritannien 2019 „Wer schrieb die Bibel? - Die Geheimnisse des Qumran- Codes“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 11.01. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Ancient Apocalypse Die Zerstörung Karthagos Großbritannien 2025 „ZDF-History: Alexander der Große - Der Superstar der Antike“ entfällt „ZDF-History: Krieg der Zeichner“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Montag, 12.01. Bitte Programmänderung beachten: 7.15 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 „Die Spur: Das Hamas-Netzwerk in Deutschland - Der Kampf um Köpfe und Herzen“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 13.01. Bitte Programmänderung beachten: 5.00 Putin – der gefährliche Despot Deutschland 2022 „Putins Oligarchen - Versteckte Milliarden in Europa“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 14.01. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008 „ZDF-History: Mörderische Frauen - Rätselhafte Fälle der Geschichte“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 16.01. Bitte Programmänderung beachten: 12.45 Food Trip - Essen und Leben in ... Südkorea - Kimchi, K-Pop und Reisschnaps USA 2022 „besseresser: Die Tricks in Salamipizza, Gewürzketchup & Co.“ entfällt (weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)

