ZDF

ZDFinfo-Programmänderung

Woche 01/26

Mainz (ots)

Woche 01/26 Montag, 29.12. Bitte Programmänderungen beachten: 19.30 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 „Terra X: Faszination Universum: Die Reise zum Rand der Welt“ entfällt 20.15 Terra X Faszination Universum Im Bann der Astrologie Deutschland 2019 „Terra X: Faszination Universum: Im Sog des Schwarzen Lochs“ entfällt (weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen)

