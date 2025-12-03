ZDFinfo-Programmänderung
Woche 01/26
Mainz (ots)
Woche 01/26 Montag, 29.12. Bitte Programmänderungen beachten: 19.30 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 „Terra X: Faszination Universum: Die Reise zum Rand der Welt“ entfällt 20.15 Terra X Faszination Universum Im Bann der Astrologie Deutschland 2019 „Terra X: Faszination Universum: Im Sog des Schwarzen Lochs“ entfällt (weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen)
