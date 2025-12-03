PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDFinfo-Programmänderung
Woche 01/26

Mainz (ots)

Woche 01/26 
Montag, 29.12. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 19.30	 Terra X
	 Faszination Universum
	 Eine Frage der Zeit
	 Deutschland 2017

	„Terra X: Faszination Universum: Die Reise zum Rand der Welt“ entfällt
 
 20.15	 Terra X
	 Faszination Universum
	 Im Bann der Astrologie
	 Deutschland 2019

	„Terra X: Faszination Universum: Im Sog des Schwarzen Lochs“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

