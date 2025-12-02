ZDF

"Ein Herz für Kinder" zum 25. Mal live im ZDF

Mit Andrea Berg, Roland Kaiser, Sarah Connor und vielen mehr

Mainz (ots)

Am Samstag, 6. Dezember 2025, 20.15 Uhr, feiert Johannes B. Kerner mit der TV-Gala "Ein Herz für Kinder" 25. Jubiläum im ZDF. Gemeinsam mit mehr als 80 prominenten Gästen aus Gesellschaft, Sport, Politik und Showbusiness stellt er nationale und internationale Hilfsprojekte vor und sammelt Spenden für Kinder in Not.

An den Spendentelefonen werden Dunja Hayali, Katarina Witt, Wladimir Klitschko, Uschi Glas, Sophia Thomalla, Jorge Gonzales, Sandra Maischberger, Hannes Jaenicke und viele mehr die Anrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer persönlich entgegen nehmen. Aus der Politik unterstützen Bundesaußenminister Johann Wadephul, Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler Lars Klingbeil, Bundesfamilienministerin Karin Prien und Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern, bei der TV-Gala die Hilfe für Kinder in Not.

Große Musikmomente gibt es unter anderem von Andrea Berg, Roland Kaiser, Santiano, Sarah Connor und Lang Lang. Die Ehrlich Brothers werden das Publikum im Studio und vor den Bildschirmen verzaubern.

"Mit 'Ein Herz für Kinder' versuchen wir, die Menschen mit ihrem adventlichen Gefühl abzuholen. Für ganz viele Menschen in Deutschland gehört diese Sendung fest zur Vorweihnachtszeit. Ich weiß von vielen Familien, die gemeinsam schauen und sich dann auch oftmals entscheiden zu spenden. Eine tolle Fernsehtradition, die es in Deutschland gibt. Und ich bin froh und dankbar, dass ich die Show präsentieren darf. Ich freue mich wie ein kleines Kind nicht nur auf die Weihnachtszeit, sondern auch speziell auf diese Sendung", so Johannes B. Kerner.

Die Spenden-Hotline zur TV-Gala wird unter 01802 – 10 10 10 (sechs Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen) erreichbar sein. Außerdem kann online über die Ein Herz für Kinder-Homepage www.ehfk.de gespendet werden (PayPal, Lastschrift, Kreditkarte), direkt via PayPal unter www.paypal.me/einherzfuerkinder oder per Überweisung an BILD hilft e.V. Ein Herz für Kinder, IBAN: DE60 2007 0000 0067 6767 00, BIC: DEUTDEHH.

Das Besondere: Jeder gespendete Cent kommt direkt und ohne Abzüge bei notleidenden Kindern an. Zudem ist die Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" Mitglied im Deutschen Spendenrat und durch das DZI-Spendensiegel zertifiziert.

