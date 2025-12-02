Mainz (ots) - Freitag, 26.12. Bitte Programmänderung beachten: 9.00 Wir finden Dein Geld Kassensturz mit Pia Osterhaus Deutschland 2025 „Welt ohne Fleisch? - Die Ernährung der Zukunft“ entfällt (weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

mehr