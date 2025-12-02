ZDFneo-Programmänderung
Woche 03/26
Mainz (ots)
Woche 03/26 Montag, 12.01. Bitte Ergänzung der Dachzeile beachten: 1.10 Zum Geburtstag von Wolfgang Stumph Stubbe - Von Fall zu Fall Stubbes Erbschaft (ZDF 7.10.1995) (Ergänzung bitte auch für die anschließenden Sendungen mit Wolfgang Stumph um 2.40 Uhr, 4.10 Uhr und 5.40 Uhr beachten.)
