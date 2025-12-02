PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDFneo-Programmänderung
Woche 03/26

Mainz (ots)

Woche 03/26 
Montag, 12.01. 

Bitte Ergänzung der Dachzeile beachten: 

 1.10	 Zum Geburtstag von Wolfgang Stumph
	 Stubbe - Von Fall zu Fall
	 Stubbes Erbschaft
	 (ZDF 7.10.1995)

(Ergänzung bitte auch für die anschließenden Sendungen mit Wolfgang Stumph um 2.40 Uhr, 4.10 Uhr und 5.40 Uhr beachten.)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

