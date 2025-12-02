PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

"Sebastian Ströbel – Meine Arktis": Zweiteilige "Terra X"-Doku im ZDF

Mainz (ots)

Klirrende Kälte, unendliche Weite, majestätische Gletscher – die Arktis steht für pures Abenteuer. Auch Schauspieler Sebastian Ströbel ist vom hohen Norden, der Region rund um den Nordpol, magisch angezogen. Wie schaffen es die Menschen, dort zu (über-)leben und vor welchen Herausforderungen stehen sie heute? Das will Sebastian Ströbel in der zweiteiligen "Terra X"-Dokumentation herausfinden. Beide Folgen sind bereits jetzt im ZDF-Streaming-Portal verfügbar. Im ZDF sind die Filme am Donnerstag, 25. Dezember 2025, 19.15 Uhr, und am Dienstag, 30. Dezember, um 22.15 Uhr zu sehen.

Zerbrechliches Paradies

Wie finden die Inuit in Grönland ihren Platz zwischen Tradition und Moderne? Und wie halten es Spitzenwissenschaftler in der Arktis aus? Unter anderem das will der "Bergretter" in der ersten Folge von "Sebastian Ströbel – Meine Arktis" herausfinden. Im abgelegenen Südosten Grönlands kämpft sich Sebastian Ströbel über zugefrorene Seen und Berge und reist im Hundeschlitten durchs Eisbärengebiet. Straßen gibt es in Tinit, einer Siedlung am Fjord mit 87 Einwohnern, nicht. Aufgrund des Treibeises ist monatelang kein Versorgungsschiff gekommen. Den einzigen Supermarkt verlässt der Vegetarier Sebastian Ströbel jedenfalls hungrig …

Im Bann der Polarnacht

Auf Spitzbergen wagt sich Sebastian Ströbel in die Polarnacht – drei Monate ohne Sonne. Die norwegische Insel im Nordpolarmeer übt auf Spitzenwissenschaftler aus aller Welt eine magische Anziehungskraft aus – sie ist ein Hotspot des Klimawandels. Der "Bergretter" taucht ein in die Welt der Polarwissenschaft, geht auf Expeditionen in den dunklen Fjord und die verschneite Tundra. Der Wunsch, den Planeten zu retten, eint die Forschenden. Doch Kälte, Dunkelheit und Isolation gehen nicht spurlos an den Menschen vorbei. Zum Abschluss seiner Arktisreise möchte Sebastian Ströbel unbedingt Polarlichter sehen – in der Fjordlandschaft, mit Hundeschlitten und Zelt. Doch der Schnee ist geschmolzen. Ist sein großer Traum zum Scheitern verurteilt?

Die zweiteilige Dokumentation wird mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

