FIFA WM 2026: Gruppenauslosung bei "sportstudio live" im ZDF

Auf welche Gegner trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM-Endrunde 2026? Antworten darauf gibt es am Freitag, 5. Dezember 2025, ab 17.55 Uhr, bei "sportstudio live" im ZDF. Die Gruppenauslosung zur FIFA WM 2026 bietet einen Vorgeschmack auf das Endrunden-Turnier sechs Monate später, das erstmals mit 48 Mannschaften in drei Ländern ausgetragen wird.

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zur ZDF-Übertragung der WM-Gruppenauslosung aus Washington D.C. Dort startet die Auslosung um 18.00 Uhr deutscher Zeit. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko nehmen erstmals 48 Nationalmannschaften teil, die in insgesamt zwölf Vorrundengruppen zu je vier Teams gelost werden. Das Losgeschehen kommentiert Oliver Schmidt. Als ZDF-Fußball-Experte ist Hanno Balitsch in dieser "sportstudio live"-Übertragung dabei. Interviews vor Ort in Washington D.C. führt Amelie Stiefvatter. Die WM-Auslosung ist auch auf sportstudio.de, in der ZDFheute-App und im ZDF-Streaming-Portal zu verfolgen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hatte sich im letzten WM-Qualifikationsspiel durch den 6:0-Sieg gegen die Slowakei nicht nur das direkte WM-Endrunden-Ticket gesichert, sondern auch einen Platz im Lostopf 1, in dem unter anderem auch Titelverteidiger Argentinien, Europameister Spanien und die drei Gastgeber-Nationen platziert werden.

Infos zur FIFA WM 2026

ZDF und ARD übertragen 60 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live. Hinzu kommt eine umfassende nachverwertende Berichterstattung von allen 104 Spielen der WM auf sämtlichen Plattformen und Angeboten von ZDF und ARD.

Die FIFA WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt. Von den 48 WM-Teilnehmern stehen derzeit 42 fest. Die letzten sechs WM-Tickets werden im März 2026 ausgespielt, vier über die europäischen Play-offs, zwei über das interkontinentale Play-off-Turnier.

