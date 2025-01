Liebe neu lernen? Paartherapeut erklärt: 6 wichtige Schritte nach großen Enttäuschungen

LemonSwan GmbH

Betrug, Trennung, Enttäuschung - schlechte Erfahrungen in der Liebe tun weh und können das Vertrauen in dieses so wichtige menschliche Gefühl von Grund auf erschüttern. Können wir Lieben wieder lernen? LemonSwan-Experte und erfahrener Paartherapeut Michael Cöllen erklärt, in welchen Lebensphasen wir uns leichter und schwerer tun mit dem Lieben und gibt sechs konkrete Tipps, um Liebe neu zu lernen.

Kann man durch mehrmaliges Scheitern und schlechte Erfahrung(en) das Thema Liebe "verlernen" oder kann man immer wieder neu lieben?

Michael Cöllen: Schmerzhafte Erfahrungen, bis hin zu körperlichem und emotionalem Zusammenbruch, können schwer zu verkraften sein. Doch das Lieben selbst können wir nicht "verlernen". Es ist ein angeborener und fester Bestandteil unseres Menschseins. Deshalb gilt es, Verletzungen und Kummer nicht festzuhalten, sondern das "Wunder der Liebe" immer wieder zu wagen und die Liebe richtig zu lernen.

Gibt es Phasen im Leben, in denen das Lieben leichter oder auch schwerer fällt?

Michael Cöllen: Alles menschliche Lieben durchläuft fünf Zyklen:

Ungestüm-naive Anziehung und Hingabe (ca. 15-25 Jahre), Bewusster und geplanter Aufbau einer Liebesbeziehung (ca. 25-35 Jahre), Bilanz ziehen in der Lebensmitte (ca. 35-45 Jahre), Beginnendes Altern (ca. 45-55 Jahre), Ausschließliche Zweisamkeit (ab ca. 65 Jahren).

Der Übergang von einem Zyklus zum nächsten ist oft mit Beziehungskrisen verbunden, gehört jedoch zum normalen Reifungsprozess der Liebe. Eine tiefe Dialog- und Streitkultur ist entscheidend, um diese Übergänge gemeinsam zu meistern.

Menschliches Lieben beginnt in jungen Jahren impulsiver und leidenschaftlicher und verändert sich mit zunehmendem Alter. Statt wilder Leidenschaft erleben wir später häufig eine tiefere, seelische Verbundenheit und glückliche Innigkeit.

Was kann ich konkret tun, um Lieben wieder zu lernen?

Michael Cöllen: Um Lieben wieder zu lernen, sollten Menschen eine ehrliche Selbstreflexion durchführen.

1. Eigene Fehler erkennen: Der erste Schritt ist, die eigenen Fehler zu erkennen, sie konkret zu benennen und gegenüber anderen (relevanten Personen) zu bekennen.

2. Kritik einholen: Bitten Sie Menschen, die Sie gut kennen, um ehrliche und kritische Rückmeldungen. Was stört sie an Ihrem Verhalten?

3. Verzeihung bitten: Bitten Sie die verlorene Liebste oder den verlorenen Liebsten aufrichtig um Verzeihung für Ihre Fehler und erbitten Sie auch eine Entschuldigung des Ex-Partners / der Ex-Partnerin. Dialog ist wichtig, auch wenn es schwer ist.

4. Das "verletzte Kind" reflektieren: Fragen Sie sich: Wie habe ich in meiner Kindheit Liebe gelernt - oder eben nicht? Welche emotionalen Defizite bringe ich mit?

5. "Altlasten" aufarbeiten: Besprechen Sie vergangene Beziehungsmuster und Verletzungen mit einem/ einer potenziellen neuen Partner:in oder einer engen Vertrauensperson.

6. Eine Sprache der Liebe erlernen: Entwickeln Sie eine emotionale Dialogkultur mit Ihrem/Ihrer neuen/neuer potentiellen Partner:in, die Innigkeit, Einfühlungsvermögen, Gefühlstiefe, erotisches Prickeln und seelische Resonanz fördert. Liebe neu zu lernen bedeutet auch, eine gute Streitkultur zu entwickeln.

Wie kann eine seriöse Partnervermittlung (wie LemonSwan) beim Neu-Erlernen der Liebe helfen?

Heute lernen etwa 40 Prozent der Paare einander über Partnervermittlungen (Internet, Anzeige) kennen**. Studien zeigen, dass solche Beziehungen in der Praxis tatsächlich dauerhafter und stabiler sind als solche, die durch impulsiv-intuitive Zufallsbekanntschaften geschlossen worden sind (Altmann GmbH 1971). Der strukturierte Ansatz einer seriösen Partnervermittlung bietet Zeit und Raum, sich vorsichtig anzunähern

