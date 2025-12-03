ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 49/25

Mainz (ots)

Woche 49/25 Fr., 5.12. Bitte neuen Ausdruck beachten: 11.15 sportstudio live (HD/UT) Weltcup Skispringen Frauen, 1. Durchgang Übertragung aus Wisla/Polen Kommentatorin: Eike Papsdorf Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 12.10 Uhr Weltcup Nordische Kombination Skispringen Frauen Zusammenfassung aus Trondheim/Norwegen Kommentatorin: Meili Scheidemann ca. 12.20 Uhr Weltcup Skispringen Frauen, 2. Durchgang Übertragung aus Wisla/Polen Kommentatorin: Eike Papsdorf Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 13.10 Uhr Langlauf-Weltcup Sprint C Frauen und Männer Übertragung aus Trondheim/Norwegen Kommentator: Heiko Klasen Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: 5 km Langlauf Frauen mit Kommentatorin Meili Scheidemann ab 14.15 Uhr im Livestream Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Abfahrt Männer aus Beaver Creek/USA mit Kommentator Fabian Meseberg ab 19.00 Uhr im Livestream Woche 50/25 Sa., 6.12. 10.15 sportstudio live . . . Bitte Änderungen und Ergänzungen beachten: ca. 11.00 Uhr Eisschnelllauf-Weltcup 1500 m Männer Zusammenfassung aus Heerenveen/Niederlande Kommentator: Hermann Valkyser . . . ca. 12.05 Uhr Rodel-Weltcup Einsitzer Männer, 2. Lauf Kommentator: Daniel Pinschower Bitte streichen: Norbert Galeske ca. 12.35 Uhr Eishockey: DEL, 25. Spieltag, Straubing Tigers – Adler Mannheim . . . ca. 17.55 Uhr Rodel-Weltcup Doppelsitzer, 2. Lauf Kommentator: Daniel Pinschower Bitte streichen: Norbert Galeske So., 7.12. 10.15 sportstudio live . . . Bitte Änderungen und Ergänzungen beachten: ca. 12.20 Uhr Rodel-Weltcup Einsitzer Männer, 2. Lauf Kommentator: Daniel Pinschower Bitte streichen: Norbert Galeske . . . ca. 15.20 Uhr Biathlon-Weltcup 12,5 km Verfolgung Männer . . . _______________________________ 23.45 Precht Bitte Änderung beachten: Ist unsere Zivilisation noch zu retten – T.C. Boyle? Bitte streichen: Sind die USA Woche 4/26 So., 18.1. 23.50 Precht Bitte Ergänzung beachten: Richard David Precht im Gespräch mit Aladin El-Mafaalani Di., 20.1. 22.15 37° Bitte Korrektur beachten: arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld Bitte streichen: Arm

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell