ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 49/25

Mainz (ots)

Woche 49/25

Fr., 5.12.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

11.15     sportstudio live   (HD/UT)

          Weltcup Skispringen
          Frauen, 1. Durchgang
          Übertragung aus Wisla/Polen
          Kommentatorin: Eike Papsdorf
          Moderation: Lena Kesting
          Experte: Severin Freund

          ca. 12.10 Uhr
          Weltcup Nordische Kombination
          Skispringen Frauen
          Zusammenfassung aus Trondheim/Norwegen
          Kommentatorin: Meili Scheidemann

          ca. 12.20 Uhr
          Weltcup Skispringen
          Frauen, 2. Durchgang
          Übertragung aus Wisla/Polen
          Kommentatorin: Eike Papsdorf
          Moderation: Lena Kesting
          Experte: Severin Freund

          ca. 13.10 Uhr
          Langlauf-Weltcup
          Sprint C Frauen und Männer
          Übertragung aus Trondheim/Norwegen
          Kommentator: Heiko Klasen


          Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: 5 km Langlauf Frauen 
          mit Kommentatorin Meili Scheidemann ab 14.15 Uhr im Livestream

          Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Abfahrt Männer aus 
          Beaver Creek/USA mit Kommentator Fabian Meseberg ab 19.00 Uhr 
          im Livestream




 

Woche 50/25

Sa., 6.12.

10.15     sportstudio live
          . . .
          Bitte Änderungen und Ergänzungen beachten:

          ca. 11.00 Uhr
          Eisschnelllauf-Weltcup
          1500 m Männer
          Zusammenfassung aus Heerenveen/Niederlande
          Kommentator: Hermann Valkyser
          . . .

          ca. 12.05 Uhr
          Rodel-Weltcup
          Einsitzer Männer, 2. Lauf
          Kommentator: Daniel Pinschower

          Bitte streichen: Norbert Galeske

          ca. 12.35 Uhr
          Eishockey: DEL, 25. Spieltag, Straubing Tigers – Adler Mannheim
          . . .

          ca. 17.55 Uhr
          Rodel-Weltcup
          Doppelsitzer, 2. Lauf
          Kommentator: Daniel Pinschower

          Bitte streichen: Norbert Galeske


So., 7.12.

10.15     sportstudio live
          . . .

          Bitte Änderungen und Ergänzungen beachten:

          ca. 12.20 Uhr
          Rodel-Weltcup
          Einsitzer Männer, 2. Lauf
          Kommentator: Daniel Pinschower

          Bitte streichen: Norbert Galeske
          . . .

          ca. 15.20 Uhr
          Biathlon-Weltcup
          12,5 km Verfolgung Männer
          . . .

_______________________________

23.45     Precht
          Bitte Änderung beachten:
          Ist unsere Zivilisation noch zu retten – T.C. Boyle?

          Bitte streichen: Sind die USA


 




Woche 4/26

So., 18.1.

23.50     Precht
          Bitte Ergänzung beachten:
          Richard David Precht im Gespräch mit Aladin El-Mafaalani


Di., 20.1.

22.15     37°
          Bitte Korrektur beachten:
          arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld

          Bitte streichen: Arm

