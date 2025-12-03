ZDF

ZDF Programmhinweis

Dienstag, 6. Januar 2026, 22.15 Uhr

Mut durch Magie - mit den Ehrlich Brothers

Mainz (ots)

ZDF Programmhinweis Bitte aktuellen Programmhinweis beachten: Dienstag, 6. Januar 2026, 22.15 Uhr Mut durch Magie - mit den Ehrlich Brothers Therapie trifft Zauberei: Ein Jahr nach dem Training mit den Ehrlich Brothers zeigen Kinder mit halbseitiger Lähmung, wie selbständig sie heute durchs Leben gehen. Klettern, Schwimmen, Kochen - einige Alltagsziele der Kinder erreichten sie bereits im Zaubercamp "Magic Moves". Doch können sie das Gelernte behalten? Und trauen sie sich, neue Herausforderungen im Alltag anzugehen? Ein wissenschaftlich-medizinische Team hat die weitere Entwicklung der Kinder ein Jahr lang verfolgt. Bis zu zwei von 1000 Kindern in Deutschland haben eine Hemiparese, verursacht durch eine angeborene oder erworbene Erkrankung des Gehirns. Frühere Studien lassen vermuten, dass gezieltes intensives und maßgeschneidertes Training Netzwerke im Gehirn aktivieren und so den Arm-Hand-Einsatz und die Selbständigkeit im Alltag verbessern kann. Diese Annahme war die Basis für das "Magic Moves"-Camp im Sommer 2024 auf Burg Rabenstein. Das Therapiekonzept, entwickelt von Dr. Michaela Bonfert, Dr. Alexandra Sitzberger und Maike Marx, iSPZ Hauner MUC & LMU Klinikum München, kombiniert alltagsorientierte Ergotherapie, Neurostimulation und Gruppenaktivitäten sowie ein maßgeschneidertes Zaubertraining, das in Zusammenarbeit mit den Ehrlich Brothers entwickelt wurde. Das medizinisch-therapeutische Team wollte zudem herausfinden, ob der Effekt der Therapie auch im Gehirn sichtbar wird. Da die neu erworbenen Bewegungsabläufe auch wieder verlernt werden können, wenn die Zielaktivitäten im Alltag nicht mehr regelmäßig angewendet werden, hat die Reportage-Reihe "37°" vier der Kinder ein Jahr nach dem "Zauber-Camp" besucht, um zu sehen, wie selbständig sie inzwischen ihren Alltag meistern.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell