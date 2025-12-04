PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mein Freund, der Feind: ZDF-Reportage "37°" über Brücken in Kriegszeiten

Mainz (ots)

Die Kriege in Gaza und der Ukraine beherrschen die Schlagzeilen. Hass, Misstrauen und Sprachlosigkeit prägen das Klima auch hierzulande. Dass es aber auch Hoffnung gibt, davon erzählt die "37°" -Reportage "Mein Freund, der Feind" am Dienstag, 9. Dezember 2025, um 22.15 Uhr. Sie stellt zwei Orte vor, an denen Freundschaft statt Feindschaft gelebt wird: im israelisch-palästinensischen Restaurant "Kanaan" in Berlin und im Box-Club 1932 Pirmasens, wo Ukrainer und Russen gemeinsam trainieren. Der Film von Thorsten Eppert und Jan Tenhaven zeigt Geschichten von Menschen, die durch ihre Leidenschaft Brücken bauen, und lenkt den Blick auf die Hoffnung und die kleinen Siege des Alltags. "Mein Freund, der Feind" ist am Sendetag ab 8.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.

Im "Kanaan" arbeiten der Israeli Oz Ben David und der Palästinenser Jalil Dabit seit Jahren Seite an Seite. Ihr Restaurant gilt als Symbol für Verständigung und Koexistenz – "Peace by Hummus". Doch seit dem Massaker der Hamas und dem Gazakrieg wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Oz Ben David, aufgewachsen in einer rechtsgerichteten Siedlerfamilie, und Jalil Dabit aus einer bekannten Hummus-Dynastie in Ramla, kämpfen mit ihren Ängsten und Verletzungen – und mit der Frage, ob ihr Projekt diese Zeiten übersteht.

Im pfälzischen Pirmasens stehen sich junge Russen und Ukrainer im freundschaftlichen Kampf gegenüber. Der russischstämmige Vorsitzende des Boxvereins, Vitali Litz, leitet den Verein und trainiert gemeinsam mit dem ukrainischen Trainer Sergej Mermis die jugendlichen Boxer. Im Ring gilt nur eine Regel: Respekt. Keine Politik, keine Feindbilder. Hier kämpfen junge Männer aus Russland, der Ukraine, Polen, Syrien, Afghanistan und Deutschland Seite an Seite. Der Boxsport wird zum Symbol dafür, dass Menschlichkeit stärker ist als Herkunft.

