ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 49/25

Mainz (ots)

Woche 49/25 Fr., 5.12. Bitte neuen Ausdruck beachten: 11.15 sportstudio live (HD/UT) Weltcup Skispringen Frauen, 1. Durchgang Übertragung aus Wisla/Polen Kommentatorin: Eike Papsdorf Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 12.10 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Männer Zusammenfassung aus Beaver Creek/USA Kommentator: Fabian Meseberg ca. 12.20 Uhr Weltcup Skispringen Frauen, 2. Durchgang Übertragung aus Wisla/Polen Kommentatorin: Eike Papsdorf Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 13.10 Uhr Langlauf-Weltcup Sprint C Frauen und Männer Übertragung aus Trondheim/Norwegen Kommentator: Heiko Klasen ca. 13.50 Uhr Weltcup Nordische Kombination Skispringen Frauen Zusammenfassung aus Trondheim/Norwegen Kommentatorin: Meili Scheidemann ca. 13.55 Uhr Grand Prix Finale Eiskunstlauf Zusammenfassung aus Nagoya/Japan Kommentatorin: Sylvia Warnke Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: 5 km Langlauf Frauen mit Kommentatorin Meili Scheidemann ab 14.15 Uhr im Livestream Woche 50/25 So., 7.12. 23.45 Precht Bitte nochmalige Korrektur des Folgentitels beachten: Ist unsere Zivilisation noch zu retten, T.C. Boyle? Bitte streichen: retten -

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell