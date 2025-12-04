PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 49/25

Mainz (ots)

Woche 49/25

Fr., 5.12.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

11.15     sportstudio live   (HD/UT)

          Weltcup Skispringen
          Frauen, 1. Durchgang
          Übertragung aus Wisla/Polen
          Kommentatorin: Eike Papsdorf
          Moderation: Lena Kesting
          Experte: Severin Freund

          ca. 12.10 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup
          Abfahrt Männer
          Zusammenfassung aus Beaver Creek/USA
          Kommentator: Fabian Meseberg

          ca. 12.20 Uhr
          Weltcup Skispringen
          Frauen, 2. Durchgang
          Übertragung aus Wisla/Polen
          Kommentatorin: Eike Papsdorf
          Moderation: Lena Kesting
          Experte: Severin Freund

          ca. 13.10 Uhr
          Langlauf-Weltcup
          Sprint C Frauen und Männer
          Übertragung aus Trondheim/Norwegen
          Kommentator: Heiko Klasen

          ca. 13.50 Uhr
          Weltcup Nordische Kombination
          Skispringen Frauen
          Zusammenfassung aus Trondheim/Norwegen
          Kommentatorin: Meili Scheidemann

          ca. 13.55 Uhr
          Grand Prix Finale Eiskunstlauf
          Zusammenfassung aus Nagoya/Japan
          Kommentatorin: Sylvia Warnke


          Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: 
          5 km Langlauf Frauen mit Kommentatorin Meili Scheidemann 
          ab 14.15 Uhr im Livestream

 



Woche 50/25

So., 7.12.

23.45     Precht 
          Bitte nochmalige Korrektur des Folgentitels beachten:
          Ist unsere Zivilisation noch zu retten, T.C. Boyle?

          Bitte streichen: retten -

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

