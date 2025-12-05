ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 50/25

Mainz (ots)

Woche 50/25 Di., 9.12. Bitte geänderten Programmablauf ab 17.00 Uhr beachten: 17.00 heute Xpress 17.05 sportstudio live (HD/UT) Handball-WM der Frauen Deutschland - N. N. Viertelfinale Übertragung aus Dortmund Kommentator: Gari Paubandt Moderation: Florian Zschiedrich Verlängerung und Siebenmeterwerfen möglich (Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen. "hallo deutschland" entfällt.) Die Serie "SOKO Köln" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt: 16.12.2025 Amiras Entscheidung 23.12.2025 Mobbing mit Todesfolgen 30.12.2025 Straßenkatzen 06.01.2026 Kantinentod 13.01.2026 Falsches Früchtchen 20.01.2026 Alte Knochen 27.01.2026 Scherben bringen Unglück __________________________ 0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer (VPS 0.44) Bitte Ergänzung beachten: Wehrpflicht: Dienen oder verweigern? Woche 51/25 Di., 16.12. 0.30 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer (VPS 0.29) Bitte Ergänzung beachten: Mobilitätswende: Weniger Autos, mehr Freiheit?

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell