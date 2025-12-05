PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 50/25

Mainz (ots)

Woche 50/25

Di., 9.12.

Bitte geänderten Programmablauf ab 17.00 Uhr beachten:

17.00     heute Xpress

17.05     sportstudio live   (HD/UT)
          Handball-WM der Frauen
          Deutschland - N. N.
          Viertelfinale
          Übertragung aus Dortmund
          Kommentator: Gari Paubandt
          Moderation: Florian Zschiedrich

          Verlängerung und Siebenmeterwerfen möglich

(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.
"hallo deutschland" entfällt.)


Die Serie "SOKO Köln" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:

16.12.2025     Amiras Entscheidung
23.12.2025     Mobbing mit Todesfolgen
30.12.2025     Straßenkatzen
06.01.2026     Kantinentod
13.01.2026     Falsches Früchtchen
20.01.2026     Alte Knochen
27.01.2026     Scherben bringen Unglück

__________________________


 0.45     Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer   (VPS 0.44)
          Bitte Ergänzung beachten:
          Wehrpflicht: Dienen oder verweigern?



Woche 51/25

Di., 16.12.

 0.30     Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer   (VPS 0.29)
          Bitte Ergänzung beachten:
          Mobilitätswende: Weniger Autos, mehr Freiheit?

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

