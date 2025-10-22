Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co.KG

Neues Buch der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai erscheint am 23.Oktober weltweit

München (ots)

Am 23. Oktober 2025 erscheint zeitgleich mit 15 weiteren Ländern, die Autobiografie der jüngsten Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai. Ihr erstes Buch "Ich bin Malala" verkaufte sich über eine Millionen Mal. In "Finding my Way" offenbart Malala Yousafzai ein anderes Gesicht: "Dies ist nicht die Geschichte, die ihr meint zu kennen. Dies ist die Geschichte, die ich schon immer erzählen wollte."

Nach dem Attentat der Taliban auf ihr Leben wurde Malala Yousafzai unvermittelt auf die öffentliche Bühne gestoßen und als jüngste Friedensnobelpreisträgerin schnell zur international bekannten Symbolfigur für Mut und Resilienz. Doch fern der Kameras und Menschenmengen brauchte sie Jahre, um ihren Platz in einer ihr nicht vertrauten Welt zu finden. In "Finding My Way" offenbart Malala Yousafzai erstmals ihre Welt hinter den Schlagzeilen - in einem zutiefst verletzlichen und überraschenden Memoir voller Authentizität, Humor und Zärtlichkeit.

"Finding My Way" ist eine Geschichte von Freundschaft und erster Liebe, von Angst und Selbstfindung. Eine Geschichte, die zeigt, wie man sich selbst treu bleibt, wenn alle Welt dir sagen will, wer du bist. Malala zeichnet ihren Weg nach von der einsamen Schülerin in der Highschool über die unbekümmerte Studentin bis hin zu der jungen Frau, die mit ihrer Vergangenheit Frieden geschlossen hat. Sie lässt uns teilhaben an den manchmal chaotischen Momenten ihres Lebens - als sie als Bildungsikone ihre Prüfungen fast nicht schafft, geghostet wird und die Liebe ihres Lebens kennenlernt. Malala erinnert uns, dass wahre Role Models im Leben niemals vollkommen sind - sondern in erster Linie menschlich.

Malala Yousafzai ist eine Bildungsaktivistin, die jüngste Nobelpreisträgerin aller Zeiten, Bestsellerautorin und Investorin im Frauensport. Sie wurde 1997 in Mingora/Pakistan geboren und schloss 2020 ihr Studium in Oxford ab.

Malala Yousafzai kommt nach Deutschland und stellt "Finding my Way" vor.

Dienstag, 09.12.2025: Berlin, Zoopalast

Mittwoch, 10.12.2025: Hamburg, Laeiszhalle

Sonntag, 14.12.2025: Köln, Theater am Tanzbrunnen

Tickets über Eventim: https://www.eventim.de/artist/malala-yousafzai/?affiliate=TUG#calendar-start=2025-12

Original-Content von: Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell