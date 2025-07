The China Pavilion of the Expo 2025 Osaka

Eröffnung des Nationaltages des China‑Pavillons auf der Expo 2025 in Osaka

Osaka, Japan (ots/PRNewswire)

Am 11. Juli fand im Ausstellungsgelände der Expo 2025 in Osaka der Nationaltag des China‑Pavillons statt. An der Veranstaltung nahm Ren Hongbin, Präsident des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), teil. Mehr als 400 Gäste aus Politik und Wirtschaft beider Länder, aus Freundschaftsverbänden, den Medien sowie Vertreterinnen und Vertreter anderer Länderpavillons waren vor Ort anwesend.

Unter dem Motto „Glanzvolles China · Gemeinsam Zukunft gestalten" präsentierte der China‑Pavillon am selben Tag ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. Ein Ensemble aus der Provinz Shaanxi zeigte traditionellen Gesang und Tanz, Instrumentalmusik, Opern­kunst, Kampfkunst, Akrobatik sowie Streetdance und vermittelte damit die jahrtausendealte, reichhaltige Kultur Chinas. Gleichzeitig spiegelten die Darbietungen die Dynamik der hochwertigen Entwicklung und die jugendliche Vitalität der chinesischen Modernisierung wider. Anschließend besichtigten die Gäste den China‑Pavillon.

Die Expo in Osaka findet vom 13. April bis 13. Oktober 2025 unter dem Leitthema „Designing Future Society for Our Lives" statt. Der von der CCPIT im Auftrag der chinesischen Regierung organisierte China‑Pavillon steht unter dem Thema „Gemeinsamer Aufbau einer Lebensgemeinschaft von Mensch und Natur – eine Zukunftsgesellschaft der grünen Entwicklung". Er stellt umfassend traditionelle chinesische Öko‑Weisheit vor und verdeutlicht Chinas Leitbild einer nachhaltigen, grünen Entwicklung.

Seit seiner Eröffnung am 13. April hat der China‑Pavillon bereits mehr als 770.000 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt empfangen. Mehr als 200 Politikerinnen und Politiker sowie Persönlichkeiten aus 75 Ländern und Regionen haben den Pavillon besucht und sich vor Ort ausgetauscht. Darüber hinaus wurden mehr als 20 vielfältige Veranstaltungen wie Wochen bzw. Tage der Provinzen, Regionen und regierungsunmittelbaren Städte sowie Thementage von Unternehmen durchgeführt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2729404/Performance_National_Day_China_Pavilion_Expo_2025_Osaka_Kansai_Japan.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eroffnung-des-nationaltages-des-chinapavillons-auf-der-expo-2025-in-osaka-302503348.html

Original-Content von: The China Pavilion of the Expo 2025 Osaka, übermittelt durch news aktuell