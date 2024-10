DQS zertifiziert Hyundai Mobis nach ENX VCS / Neuer globaler Standard für Cybersicherheit in der Automobilindustrie fasst Fuß

DQS GmbH

Mit der erfolgreichen Zertifizierung von Hyundai Mobis als erstem Automobilzulieferer außerhalb Europas durch die DQS etabliert sich ENX Vehicle Cyber Security Audit (VCS) als neuer globaler Standard für Cybersicherheit in der Automobilindustrie. Entwickelt von der ENX Association in Zusammenarbeit mit Herstellern, Zulieferern und Partnern wie der DQS bietet der VCS-Standard einen weltweit einheitlichen Rahmen zur Zertifizierung von Cyber Security Management Systemen (CSMS). Die Zertifizierung von Hyundai Mobis zeigt, dass ENX und ihre Partner auf einem guten Weg sind, nach dem Erfolg von TISAX® nun mit VCS erneut einen globalen Branchenstandard zu setzen.

DQS die erste Wahl für Hyundai Mobis

Hyundai Mobis wählte die DQS für diese wichtige Zertifizierung aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrung und ihrer führenden Rolle bei den Cybersicherheitsstandards in der Automobilindustrie. Als vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle hat die DQS eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Zertifizierung von Automobilunternehmen für hochrangige Standards wie TISAX®. Darüber hinaus ist Hyundai Mobis ein langjähriger Partner der DQS für Automotive-Standards wie TISAX® und IATF 16949 in der APAC-Region, was die Zusammenarbeit bei der Förderung von Cybersicherheitsstandards in der Automobilindustrie stärkt. Die Partnerschaft zwischen DQS und Hyundai Mobis stellt sicher, dass Hyundai Mobis an der Spitze des Cybersicherheitsmanagements bleibt und sich auf zukünftige Herausforderungen der Branche vorbereitet. Hyundai Mobis schätzt die Expertise, die globale Präsenz und das Engagement der DQS für die Einhaltung strenger Cybersicherheitsstandards, was sie zu einem bevorzugten Partner für die Einhaltung des neuen VCS-Standards macht.

VCS als neuer Meilenstein für Cyber Security in der Automobilindustrie

Als langjähriger Partner von ENX war die DQS von Anfang an der Entwicklung und Pilotierung beteiligt und trägt maßgeblich zur Etablierung dieses neuen Bewertungsstandards bei.

ENX VCS ermöglicht Automobilzulieferern den standardisierten Nachweis eines implementierten Cybersicherheitsmanagementsystems (CSMS) gemäß der Richtlinie ISO/PAS 5112. Damit kann der Nachweis erbracht werden, dass die Unternehmen die technischen Anforderungen für die Implementierung eines CSMS in der Lieferkette gemäß der internationalen Norm ISO/SAE 21434 erfüllen.

Hyundai Mobis hat bereits im Jahr 2020 eine eigene Cybersicherheitsorganisation eingerichtet und sich auf die Weiterentwicklung seines Cybersicherheitsmanagementsystems konzentriert. Mit dem zunehmenden Anteil an Software und persönlichen Daten in Fahrzeugen wird der Cybersicherheit mehr Bedeutung beigemessen.

"In der zukünftigen Automobilindustrie, die oft als das 'Smartphone auf Rädern' bezeichnet wird, nimmt die Bedeutung der Cybersicherheit immer mehr zu", sagte Cheon Jae-seung, Leiter des Future Technology Convergence Institute bei Hyundai Mobis.

"Die Zertifizierung von Hyundai Mobis zeigt, wie wichtig es ist, weltweit einheitliche Standards für Cybersicherheit zu etablieren", erklärt Ingo Unger, International Business Development Manager bei der DQS GmbH. "Hyundai Mobis setzt als Vorreiter in der Branche ein starkes Signal. Mit dem VCS-Standard haben Unternehmen nun die Möglichkeit, die strengen Anforderungen an die Cybersicherheit auf globaler Ebene nachzuweisen und sich auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten."

Informations- und Cybersicherheit sind die Zukunftsthemen der Fahrzeugbranche

Der Start des VCS-Programms ist ein entscheidender Schritt zur weltweiten Standardisierung der Cybersicherheit in der Automobilindustrie. ENX und seine Partner, darunter DQS und Hyundai Mobis, setzen neue Standards in der automobilen Cybersicherheit. Damit stellen sie einmal mehr ihre Vorreiterrolle in der Automobilindustrie unter Beweis.

"Ein weltweit einheitlicher Auditierungsstandard wie VCS ist von entscheidender Bedeutung, um eine konsistente und zuverlässige Bewertung von Cyber Security-Maßnahmen in der Automobilindustrie zu gewährleisten", betont Christian Gerling, Geschäftsführer der DQS GmbH. "Wir sind stolz darauf, dass Hyundai Mobis die DQS erneut als vertrauenswürdigen Partner für die VCS-Zertifizierung ausgewählt hat, nachdem wir sie bereits in der Vergangenheit für TISAX® zertifiziert haben. Die erfolgreiche Zertifizierung von Hyundai Mobis zeigt deutlich, dass der VCS-Standard weltweit höchste Sicherheitsanforderungen über geografische Grenzen hinweg gewährleisten kann."

